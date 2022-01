Die Lokalpresse schreibt: " OB Westphal muss Antworten finden. Er muss liefern."

Müssten denn nicht die Fraktionen liefern.

Wo bleiben die Ideen von Grün/ Schwarz, die selbsternannten Alternativen zur ausgelaugten Sozialdemokratie?

Fundamental-Kritik ist Blendwerk! Wo sind die Preisschilder? Was kosten die Lösungen? Wer soll/ muss was bezahlen?

Die Kritik in der Presse greift zu kurz. Die Frage muss lauten: Warum wird die soziale Frage ausgeklammert? Kann das untere Drittel der Gesellschaft den Klima-Wandel bezahlen? Massenkaufkraft in Dortmund? Die Kaufkraft in den Stadtteilen ist sehr unterschiedlich!

Die Alternative zu den Sozis hat bisher keine Volltreffer gelandet!

Warum muss der OB liefern? Liefern muss das bürgerliche Lager, mit Preisschild!

Die Sozis sind abgewählt. Herr Westphal ist der Insolvenzverwalter sozialdemokratischer Ideen, wie aus einem Spielzeug - Katalog.

Bei welchen Themen haben Schwarz/Grün die Meinungsführerschaft gezeigt, wo sind sie erkennbar?

Wer ist im bürgerlichen Lager die Alternative zu Westphal?

Wer das Denken nicht angreifen kann, greift den Denkenden an.