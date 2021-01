Vorhang zu für das Kasperletheater.

Auch diese Verwaltung, der Unfehlbaren, kocht auch nur mit Wasser.

Was finden die Bürger bei dieser Schauveranstaltungen vor! - Blinder Aktionismus?

Das Chaos, was nun an der/ in der Tagesordnung ganz oben steht, ergibt sich der Eindruck, als seien die Entscheidungsträger überfordert!

Die Angaben der Spitzenbeamten sind alle auf dem Niveau: ALLES OHNE GEWÄHR!

Müssen wir nicht über den großen Vertrauensverlust gegenüber der Klasse sprechen, die für das Gemeinwohl verantwortlich ist?! Vertrauen wurde verspielt!

Es geht um die Gesundheit der Bürger! Das höchste Gut der Menschen ist ihre Gesundheit!

Und immer wieder die gleiche alte Leier = Schuld sind die Anderen! Schuld sind die Impfstoff-Produzenten!

Wie viele Einheiten können die Produzenten pro Tag produzieren? Produktionskapazitäten?

Nach welchem Verteilerschlüssel wird verteilt?

Ein Aspekt ist auffällig! Die politische Klasse ist in der Krise abgetaucht! - Ein bedenklicher Vorgang!