Was soll nun werden!

In den Wandelgängen des Rathauses wird die Zahl von ca. 110 Millionen Euro Steuerausfall für die Stadt diskutiert!

Geschäfte zu, keine Gewerbesteuereinnahmen und die Zuweisungen werden geringer !

Die Spitzen der Parteien, der oberste Kassenwart der Stadt haben zum Thema ein Schweigegelübde abgelegt!

Wo sind nun diese Eliten, wenn sie gefordert werden?

Wie wäre es mit einem Signal an den Bürger: „ Die Rathaussanierung wird verschoben!"?

Muss man nicht über das Versagen der selbsternannten Eliten in der Stadt sprechen?

Einen Befähigungsnachweis, dass diese Personen/Gruppen nun wirklich " Eliten“ sind, haben sie nicht erbringen können!

Was kommt nach der Krise!

Wie sollen die Schulden, die angehäuft wurden, zurückgezahlt werden; plus den vorhandenen Altschulden?

Die Arbeitslosigkeit wird steigen und die Massenkaufkraft wird weiter zurückgehen !

Was wird den Eliten nach der Krise einfallen?

Die Gebührenschraube wird angezogen, der Bürger wird weiter ausgepresst wie eine Zitrone !

Der Gewerbesteuersatz wird erhöht! Die Neuansiedlungen werden sich weiter – nicht - einstellen !

Dortmund, die Armutsmetropole der Republik, wird weiter diesen Titel behalten !

Mit einer Lautsprecherpolitik, wie sie die Sozialdemokraten betrieben haben, wird man kein blühendes Gemeinwesen schaffen können !

Wenn Sozialdemokraten in der Krise gefordert werden, schlagen sie sich in die Büsche.