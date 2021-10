Im ersten Auswärtskampf der Saison siegte die Oberligamannschaft des KSV Kirchlinde in spannenden Duellen gegen die Ringer des TSG Herdecke mit 23:22 Punkten. Überragend zeigten sich die drei Schultersieger des KSV Dennis Böddeker, Martin Tasev und Silas Grimm.



Diese 15 Punkte ebneten den Weg zum Mannschaftserfolg. Vor dem letzten Kampf stand es somit 22:19 für die TSG. Erst im letzten Kampf, bestritten durch Pascal Wittke, ermöglichte ein technisch überlegender Sieg den Gesamterfolg für die Mannschaft. In dieser Saison ist zum ersten Mal eine weibliche Ringerin Teil jeder Mannschaft. Hier wurde Sarah Kreuels vom KSV kampflos Siegerin.

Die 2. Mannschaft des KSV startete beim TuS Bönen in die Saison. Die Kirchlinder Mannschaft unterlag mit 43:22 Punkten. Frederic Feldmeyer war auf KSV-Seite der erfolgreichste Ringer mit zwei Schultersiegen. Jason Dising lieferte zwei spannende Kämpfe, von denen er einen für sich entscheiden konnte.