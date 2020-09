Die Wehrhahn-Linie (offizielle Bezeichnung: Stammstrecke 3) ist eine unterirdische Stammstrecke der Düsseldorfer Stadtbahn. Sie wird von der Rheinbahn als Teil der Stadtbahn Rhein-Ruhr betrieben und gehört zu den besonderen Attraktionen der Stadt Düsseldorf.

Die 3,4 Kilometer lange U-Bahnstrecke mit sechs neuen Bahnhöfen wurde am 20. Februar 2016 eröffnet.

Benannt ist die Strecke nach dem S-Bahnhof Wehrhahn, dem nordöstlichen Ausgangspunkt der Strecke bzw. der Straße Am Wehrhahn, unterhalb der ein Teil der unterirdischen Trasse verläuft.

Absolventen der Kunstakademie in Düsseldorf gestalteten die neuen U-Bahnhöfe.

Das gestalterische Konzept für die sechs U-Bahnhöfe wurde von netzwerkarchitekten Darmstadt und den Künstlerinnen und Künstlern gemeinsam mit den Ingenieuren entwickelt und realisiert.

Jede Station hat einen individuellen Charakter. Die New York Times berichtete auch über diese spektakuläre U-Bahn Linie:

"ART AND MAGIC IN A GERMAN METRO"

Im nachfolgenden stelle ich euch die U-Bahnhöfe, die Künstler und das Motto vor.

Bahnhof: Pempelforter Straße Künstler: Heike Klussmann Motto: Surround

Bahnhof: Schadowstraße

Künstler: Ursula Damm Motto: Turnstile

Bahnhof: Heinrich-Heine-Allee Künstler: Ralf Brög

Motto: Drei Modellräume

Bahnhof: Benrather Straße Künstler: Thomas Stricker Motto: Himmel oben, Himmel unten

Bahnhof: Graf-Adolf-Platz Künstler: Manuel Franke Motto: Achat

Haltestelle: Kirchplatz Künstler: Enne Haehnle

Motto: Spur X

Wer daran interessiert ist, sollte es sich selbst mal anschauen.

Über Düsseldorf Tourismus gibt es tolle Führungen zur Wehrhahn-Linie.

Eine davon habe ich gestern mitgemacht. Gut, über Kunst lässt sich streiten, aber interessant war es allemal, was unter anderem am Gästeführer Bernd Wetekam lag. Der wusste viel zu erzählen und ließ die ein oder andere Anekdote mit einfließen.