Die Gustav-Adolf-Kirche - Düsseldorf-Gerresheim

Meine Kirchengemeinde (seit November 2010)

hat den Namen gewechselt und nennt sich nun

Evangelische Kirchengemeinde

Düsseldorf-Gerresheim

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Neben meinen vielen Außenaufnahmen gibt es auch

sehr schöne Fotografien von innen zu bewundern!

Bitte dazu hier klicken und schauen (X)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jahre hatte ich hier schon gewohnt und leider wegen

"Trauriger Erlebnisse im Leben" eher zurückgezogen

in meiner Gemeinde gelebt!

Das hat sich vor zwei Jahren geändert und nach und nach

bin ich auch ein wenig aktiv geworden!

Gemeinde und alles, was damit zusammenhängt tut gut!

Ich freue mich nun, dass ich den Schritt in meine Gemeinde

- die so viel zu bieten hat - getan habe und bin glücklich, was

mir dadurch schon viel Gutes widerfahren ist!