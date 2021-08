KUNST

KUNSTPUNKTE

KÜNSTLER IN DÜSSELDORF

Nachdem...

am letzten Wochenende in Düsseldorf

schon an vielen Kunstpunkten viele tolle

Kunstwerke zu sehen waren, gibt es auch

am kommenden Wochenende wieder viel

zu bestaunen, betrachten und sehen!

Hier der Link dazu: (((♥))) KUNSTPUNKTE

hochgeladen von Bruni Rentzing

Und hier habe ich...

einige Seiten zur ersten Information kopiert!

So kann jeder Interessierte sich einen kleinen Eindruck

verschaffen und dann über den Link an alle wichtigen

Informationen kommen!

Letztes Jahr habe ich bei mir in der Nähe ein Atelier besucht!

Corona hat uns zwar immer noch am Wickel, aber dennoch

sollte es uns nicht abschrecken, Kunst zu genießen und auch

die Künstler und Künstlerinnen persönlich zu besuchen!

Ich denke,

es ist für jeden etwas dabei!

Auf jeden Fall wünsche ich allen viel Spaß!!! - Bitte geht gerne hin!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Hier stelle ich einen Künstler vor:

(Er ist auch ein Bürgerreporter und ein großer Stickkünstler)



Leider stellt er hier in Düsseldorf nichts aus; sucht aber immer

mal wieder eine Möglichkeit zum Ausstellen!

(((♥))) Wir halten zusammen in diesen Zeiten! (((♥))) Erinnerungen für Bernie Braun - 16.03.2019