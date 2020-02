oder:



Weihnachtlicher Spaß und MEHR :

oder VOR-Weihnachtliche Grüße…

2020 !?!

Von Kratzbäumen, Sittenstrolchen und Limericks

DÜSSELDORF-ZOO, Ahnefeldstrasse

29.11.2019

K R O K O D I L

Das



LITERARISCHE KROKODIL

schnappte wieder einmal FESTE´zu!

...

SCHLÜTER, MÜLLER und NIGGEMEIER

mit ihrem STARGAST:

Norman Meier

KROKODIL in Düsseldorf-Zoo

Kurz vor dem ERSTEN ADVENT

… war das…

Längst...

... wollte ich, so um Weihnachten letztes Jahr herum, dazu,

zu diesem TOLLEN literarischen Abend, noch ein paar Worte verlieren!

Danke sagen, bisschen was erzählen, ja, einfach ein paar nette, auch kritische Dinge los werden, für Euch, für mich und meine Freunde, die dabei gewesen waren, auch für Interessierte, …

und natürlich vor allem für all´ die sympathischen, tollen KLEIN-Künstler, die HIER immer die ganz Großen locker toppen können!

Klar, auch noch weitere Bilder dazu liefern, als nur in den KURZEN Nachlesen, oder einfachen „Schnappschüssen“ nach einer solchen Veranstaltung…

NUN, es kam erstens, mal´ wieder GANZ anders und zweitens als ich so dachte!!!

Jetzt hat das NEUE Jahr längst begonnen, ist quasi mitten drin,

immerhin sind wir bald in der siebten Woche, und,

in der elften Woche wird es bereits das nächste

LITERARISCHE KROKODIL geben!

Genauer gesagt am

13. März…

ja, wieder einmal an einem FREITAG den dreizehnten!

Unglück?

Nein, sowas bringt doch kein Unglück!

Wer glaubt denn an sowas´?!

Es ist fast immer von Allem und für ALLE etwas dabei, bei dieser illustren Lesung, ja, auch, wenn es nahezu immer die gleichen Autoren und Autorinnen sind. Sie haben ihren FAN-Club, Stammgäste, Freunde, Weggefährten und auch gute Bekannte,

überzeugen JUNG, Alt und „Mittelalt“ ( :-) )

und finden immer mehr interessierte, begeisterte Zuhörer/Innen…

SO, und nun… schaue ich mal´ weiter nicht zurück, zu diesem Tag, Ende November 2019,

weiß eh´ nicht mehr so genau, wo ich mir entsprechende Notizen versteckt habe unter all´ diesem Papierkram hier auf meinem Tisch.

Ich schaue nach vorn, und

freue mich nun einfach auf die nächste LESUNG dieser AUTOREN und Autorinnen.

DANKE… und bis bald :-)

SPÄT, sehr spät, ich weiß :-(

GRUß aus Essen

Text+Bilder AAT