5. August 2012

ich habe mich beim Lokalkompass angemeldet!

Da ich jetzt schon eine Weile Probleme mit meinem PC/Laptop habe,

fällt es mir schwer, überhaupt hier etwas einzustellen.



hochgeladen von Bruni Rentzing

Darum habe ich jetzt einen Versuch über mein Smartphone gestartet!

Es ist für mich nicht so toll, Beiträge auf diese Art und Weise zu verfassen.

Bin auch nach wie vor kein Freund davon.

Aber, wenn ich für einen Beitrag mehrere Tage brauche, was ich normal in

1 oder höchstens 2 Stunden schaffen könnte, muss ich auch einmal

Kompromisse eingehen.

hochgeladen von Bruni Rentzing



Von daher kann ich nicht viel verlinken, oder Fotos aus meinem Album am

Laptop oder der externen Festplatte aussuchen. Darum nehme ich einfach

mal die letzten Fotos, die ich an der Orangerie in Düsseldorf am 3. August

geschossen habe.



hochgeladen von Bruni Rentzing

Ich möchte mich auf diesem Wege bei der Redaktion, bei meinen Freunden

und meinen vielen Lokalkompass Kontakten herzlich bedanken. Unzählig

viele schöne und gemeinsame erlebte Treffen liegen hinter mir. Es haben

sich auch Freundschaften ergeben. Und das alles wäre ohne den

Lokalkompass gar nicht möglich gewesen.

hochgeladen von Bruni Rentzing

Irgendwie passen diese vielen verschiedenen fleißigen Flugobjekte meiner

Meinung nach gut dazu. Die bunten Blumen ergeben zusammen einen

tollen Blumenstrauß, mit dem ich mich bei allen bedanken möchte.

Weiterhin wünsche ich allen Freunden, Kontakten und Lesern - und nicht

zuletzt auch mir - viel Freude mit dem Lokalkompass.

Ich war von Anfang an mit Herzblut dabei und bin es bis heute geblieben.

DANKESCHÖN 🌷