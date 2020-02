Liebe LK Fangemeinde.

Wir alle hören tagtäglich nur immer schlechte Nachrichten. Sicher freut es euch, wenn ich einmal etwas Schönes berichten kann. Wie viele von euch wissen, konnte ich jetzt 15 Wochen wegen einer Fuß Operation nicht ohne fremde Hilfe vor die Tür.. Ich war kurz vor dem Durchdrehen, als ich merkte, dass ich den Fuß endlich wieder belasten kann. Sofort habe ich einen Termin mit dem Orthopäden ausgemacht, damit ich sobald wie möglich passendes Schuhwerk bekomme. Eine erneute Fehlbildung des Fußes wollte ich nicht riskieren. Leider hatte der Orthopäde nicht vor dem 20. dieses Monats einen Termin für mich frei. Das bedeutete für mich: noch einmal zwei Wochen Gefängnis. Denn so sah ich mein zu Hause inzwischen. Dann kam mir ein rettende Gedanke. Ich habe meinen Schuster eine Mail geschrieben und die Situation geschildert. Unglaublich: Bereits am nächsten Morgen stand er bei mir auf der Matte. Er hat meinen Fuß ausgemessen und die Einlegesohlen aus meinen alten orthopädischen Maßschuhen mitgenommen. Am Dienstag wollte er mir dann die umgearbeiteten Sohlen bringen. Welch ein Schatz ist dieser Mann! Er brachte mir die Sohlen gestrigen Nachmittag nach Hause nachhause. Ich musste mich wirklich beherrschen, um diesen Nachmittag nach Hause, um diesem fremden Mann nicht um den Hals zu fallen. Voller Dankbarkeit denke ich heute daran, dass er es mir möglich gemacht hat gestern bei diesem Traumwetter zu fotografieren. Die Fotos werde ich so nach und nach einstellen, und Ihr werdet feststellen, super Licht und tolle Spiegelungen. Die Schuhe sind zwar sehr klobig, und durch eine eingebaute Abrollfunktion gehe ich wie auf Eiern. Aberbich kann endlich wieder einkaufen, mit Nachbarn einen Plausch halten. Plumps wären mir lieber, das werdet Ihr sicher verstehen. Sicher versteht ihr auch warum ich den Titel gewählt habe: "

Ein Schuster zum verlieben."

Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende.