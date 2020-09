Letzten Samstag...

hatte Fritz van Rechtern

sich mit einigen Menschen in

Neukirchen-Vluyn getroffen! Unser Fritz, wie wir ihn kennen!

Eigentliche sollte es nur ein ganz kleines Treffen mit ca. 10 Personen sein!

Fritz hatte beruflich und privat in seiner alten Heimat etwas zu erledigen!

Hier fotografiert Jürgen Daum gerade den Fritz für das Titelbild in seinem Beitrag (siehe unten)!

Da einige, die er dringend treffen musste, dann doch nicht konnten, hat er

wenige LK-Freunde gefragt, ob sie dabei sein wollen... viele Personen sind

in dieser Zeit ja auch nicht so angebracht!

Nicht Ernie und Bert,

sondern Bernie und Willi ;-)))

Aus diesem Grund haben einige, die gerne dabei gewesen wären auch schon

Abstand davon genommen, an diesem Treffen teilzunehmen! Als ich hörte,

dass statt ca. 10 Leute dann doch weit mehr dabei sein würden, war mir

- ehrlich gesagt - auch etwas flau! Doch ich wollte Fritz so gerne wiedersehen

und bin dann doch hin gefahren!

Welch ein Glanz:

die liebe Hlle Hüüt war auch dabei!

Es war schön und ich hätte - genau wie Fritz - am liebsten alle liebgewordenen

LK-Freude gesehen. Aber, das wäre einfach nicht machbar gewesen! Da wir

draußen sitzen konnten und uns an alles gehalten hatten (Abstand und kein

Körperkontakt), ist auch alles soweit ok gewesen!

Ganz zum Schluss kam noch der Sohn

vom Fritz dazu! Er war mal Schüler bei

unserer lieben Hille Hüüt! ♥

Mein ausführlicher Bericht zu diesem Tag folgt noch!

Lieben Gruss an alle, die dabei waren und an die,

die wir alle leider nicht sehen konnten!

Sicherheit und Gesundheit gehen vor!

Drei bekannte Gesichter links...

im Hintergrund keine LK-Freunde!

Ich habe auf der Startseite gesehen, dass Jürgen Daum einen Beitrag

dazu geschrieben hat! Hier könnt ihr alle ihn sehen:

