Endlich mal wieder Schnee aber rausgehen und ihn fotografieren, das geht nicht, wenn man unsicher auf den Beinen ist. Das schmerzt den Fotografen in mir sehr. Aber der Himmel hatte ein Einsehen. Es setzte Tauwetter ein, die Straßen waren nicht mehr glatt, und ich konnte an Schloss Benrath wenigstens die Überreste des Schnees fotografieren.

Mein erster Blick aus unserem Schlafzimmerfenster zeigte mir erneut Schnee. In den Nachrichten haben sie gesagt, dass es glatte Straßen und viele Unfälle gibt. Also muss ich wieder zuhause bleiben.

Habt einen schönen Sonntag.