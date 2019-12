100 Jahre Spielmannszug Angermund mit 2.020,- Euro unterstützen

Düsseldorf, 18. Dezember 2019

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, dem Spielmannszug Angermund für seine Aktivitäten anläßlich des 100jährigen Bestehens 2.020,- Euro Zuschuss zu gewähren.

Ratsherr Dr. Ulrich Wlecke, Fraktion Tierschutz FREIE WÄHLER „Der Spielmannszug Angermund feiert 2020 sein 100jähriges Bestehen. Höhepunkt der Festivitäten im Jahr 2020 wird der Tanz in den Mai am 30. April im Festzelt am Freiheitshagen darstellen.

Alles was geplant ist und durchgeführt werden wird, kostet auch Euro. Deshalb beantragen wir einen Zuschuss von 2.020,- Euro.“

Foto: (c) spielmannszug-angermund.com