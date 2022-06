Da habe ich eben gelesen...

dass die Forderung für Unisex-Toiletten an Schulen laut wird!



Nach Angaben der Stadt Düsseldorf gibt es schon an verschiedenen

Schulen Toiletten, die als divers ausgewiesen sind.

Am Leibniz-Montessori-Gymnasium wurde vor kurzem eine Lehrertoilette

in eine Unisex-Toilette umgewandelt. Das freut sicher einige Menschen...

doch wo gehen dann die Lehrer hin, wenn sie müssen müssen?

Was ist, wenn Menschen, die andere gerne diskriminieren, sich in der Nähe

der Toiletten aufhalten, um zu "checken", wer sich da welchem Geschlecht

zugehörig fühlt? Fragen, über Fragen!

Sicher gibt es aber an Schulen bessere Möglichkeiten - die wichtiger sind -

Gelder auszugeben! Das ist nur meine bescheidene Meinung! Weil ich weiß,

dass es so viel Wichtigeres gibt (12 Jahre Ehrenämter an Gesamtschule)!!!

Wichtiger fände ich, dass für körperlich eingeschränkte Menschen überall

eine "Behindertentoilette" eingerichtet wird! Denn letztens beim Augenarzt

sah ich, dass ein Mann im Rollstuhl die dort vorhandene Toilette leider nicht

nutzen konnte, weil er mit dem Rollstuhl nicht hineinkam. Das war schlimm!



Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt! Wie immer berichtet von Bruni♥