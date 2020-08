In der Nacht vom 26.08. auf den 27.08. sind in Garath nahezu flächendeckend Plakate aller demokratischen Parteien zerstört, abgehängt oder entwendet worden. Lediglich die Plakate der Freien Wähler, der Tierschutzpartei, der AFD und der Republikaner sind von dieser Aktion verschont geblieben.

Die Plakate wurden mit einem scharfen Werkzeug teils zerschnitten, teils komplett von den Laternen getrennt. Zu der Sachbeschädigung und teilweisen Verkehrsgefährdung kommt der Diebstahl von Plakaten, da an einigen Standorten keine Plakate mehr vorhanden sind.

„Diese nahezu flächendeckende Zerstörung von Wahlplakaten der demokratischen Parteien in Garath hat eine neue Qualität,“ sind sich die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten und die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten für die Bezirksvertretung einig. „Dieses Ausmaß an Behinderung der Wahlinformation für die Bürgerinnen und Bürger ist noch nie da gewesen.“

„Das ist tatsächlich ein Angriff auf die Demokratie und darf von niemandem akzeptiert werden.“ ergänzen die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD. Die CDU-Vertreter sind sicher, „dass das eine gezielte und gut vorbereitete Aktion war und kein Dumme-Jungen-Streich.“ BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sagen dazu: “Das erscheint wie eine Machtdemonstration nach dem Motto „Uns gehört die Straße“. Das ist nicht hinnehmbar.“ Für die FDP-Kandidaten ist klar: „Die demokratisch eingestellten Bürgerinnen und Bürger sollten durch eine hohe Wahlbeteiligung deutlich machen, dass sie derartige Zustände nicht akzeptieren.“ Die Kandidatin der LINKEN meint:“ Ich wünsche mir, dass sich nach diesem Vorfall mehr Menschen offen und an verschiedenen Stellen für die Demokratie und ein friedliches Zusammenleben im Stadtteil einsetzen.“