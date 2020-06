Düsseldorf, 16. Juni 2020

Seit Nächten werden vom Rheinturm aus Lichtshows präsentiert, die nichts mit dem Rheinkometen zu tun haben. Es soll sich um eine, an mehreren Abenden hintereinander folgende Werbeaktion eines Telekommunikationsanbieters für das 5G-Netz handeln. Der Rheinturm gehört der IDR, einer 100% städtischen Tochter.

Die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER fragt deshalb aus aktuellem Anlass, wer die Entscheidung traf, dass derzeit auf dem Rheinturm Lichtshows präsentiert werden und wie diese Entscheidung begründet wurde, wenn sowohl die Kritiken zum Rheinkometen, Tierschutz, Lichtsmog, als auch der am 4. Juli 2019 ausgerufene Klimanotstand berücksichtigt wurden und eher gegen Lichtshows auf dem Rheintum sprechen?

Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER und Spitzenkandidatin für TIERSCHUTZ hier! zur nächsten Kommunalwahl am 13. September 2020 in Düsseldorf: „In unsere Geschäftsstelle stand das Telefon nicht mehr still. Viele Bürger wollten wissen, wie es angesichts der in den Fragen formulierten Punkten sein kann, dass ein Mobilfunkanbieter aus Bonn hier so für sich werben darf. Wir verstehen das auch nicht.

Schon zur Zeit des Rheinkometen waren die Gründe, die gegen das Spektakel sprachen, nicht von der Hand zu weisen. Jetzt, wo aufgrund der coronabedingten Beschränkungen der Luftraum deutlich sauberer geworden ist, wird er durch Werbe-Lichtsmog verunreinigt. Dafür haben wir kein Verständnis.“

Foto: duesseldorf.de_nc_medienportal_bilder.html___© Manfred Voss_www.voss-fotografie.com