Vorbemerkung: Durch einen Datenüberlauf bei der Auswertung der erfassten Werte wurden in der Zeit vom 27. Oktober bis zum 4. November nicht alle Zahlen übernommen. Dieses technische Problem bei der Darstellung ist jetzt behoben und macht eine Korrektur der bisherigen Auswertungen erforderlich. Somit mussten auch die in diesem Zeitraum veröffentlichten pld-Meldungen korrigiert werden. Die korrigierten Meldungen sind im Corona-Portal zu finden.

Von B. Burkarth

Mit Stand Donnerstag, 5. November, wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt 6.844 (+136) Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. 1.266 (-2) Menschen sind aktuell noch infiziert. Von den Infizierten werden 165 (+10) in Krankenhäusern behandelt, davon 32 (-2) auf Intensivstationen. 5.517 (+138) Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 61 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und zumeist Vorerkrankungen hatten, sind bisher in Düsseldorf gestorben. 4.959 (+177) Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit in Düsseldorf bei 203,6 (3.11.: 205,4) - dieser Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner an.



Kindertagesstätten und Schulen



An der Kita Kleiner Planet wurde eine Betreuungsperson positiv auf Covid-19 getestet. Im Familienzentrum Dülmener Weg wurde eine mit dem Coronavirus infizierte Person gemeldet. Die Kontakte werden an den Kitas nachvollzogen.

An den folgenden Schulen wurde je eine Covid-19-Infektion in der Schülerschaft festgestellt: Albrecht-Dürer-Berufskolleg, Griechisches Gymnasium, Walter-Eucken-Berufskolleg, Heinrich-Hertz-Berufskolleg, Berufskolleg Bachstraße, Goethe-Gymnasium, Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, GHS Graf-Recke-Straße, Justus-von-Liebig-Realschule und Max-Weber-Berufskolleg. An der KGS Fleher Straße wurden zwei Covid-19-Infektionen in der Schülerschaft festgestellt. An der Franz-Marc-Schule wurde eine Betreuungsperson positiv auf das Coronavirus getestet. Die Kontaktpersonen werden ermittelt.

Altenheime

Aktuell werden positive Covid-19-Befunde für 23 Bewohner und 3 Mitarbeiter des Teerstegen-Hauses gemeldet, in den Hausgemeinschaften St. Benediktus sind 15 Bewohner und 3 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Im Altenzentrum St. Hubertusstift gibt es für 7 Bewohner*innen und eine Mitarbeiter einen aktuellen Covid-19-Befund, im St. Anna-Stift der Caritas bei einer Bewohner und einer Betreuungsperson. Zudem wurde in der Pro-Senioren-Residenz Düsseldorf bei 23 Bewohner und 2 Mitarbeiter aktuell eine Corona-Infektion nachgewiesen, im Diakonie-Wichern-Haus bei 3 Bewohner, im Luisenheim Düsseldorf bei 2 Bewohner, im Ernst-und-Berta-Grimmke-Haus der AWO bei einer Bewohner und einer Mitarbeiter, in der Seniorenresidenz Kruppstraße bei einer Bewohner, im Katharina-von Bora-Haus der Diakonie bei 7 Bewohner und 5 Betreuer, im Edmund-Hilvert-Haus bei einer Bewohner und 2 Betreuer, im Alloheim Senioren-Residenz "Kruppstraße" eine Bewohner sowie im PRO TALIS Seniorenzentrum "An der Rotdornstraße" eine Bewohner. Im Lore-Agnes-Haus der AWO, im Heinrich-Zschokke-Haus, im Phönix Haus Rosmarin und im Seniorenwohnstift Haus Lörick e. V. wurden jeweils eine Mitarbeiterpositiv auf Covid-19 getestet. Die Kontaktpersonen werden ermittelt.

Abstrichzahlen

Am Mittwoch, 4. November, wurden 266 Abstriche in der Diagnosepraxis vorgenommen. Im Drive-In-Testzentrum wurden insgesamt 341 Abstriche genommen. Dazu kommen 106 weitere Abstriche, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden. Insgesamt wurden in den zwei Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 70.441 Abstriche genommen.

Corona-Informationstelefon

Beim Corona-Informationstelefon unter Tel. 0211/8996090 sind am Mittwoch, 4. November, 2.717 Anrufe eingegangen. Seit dem 2. April ist dort ein sogenannter Phonebot im Einsatz, der automatisch generierte Antworten gibt. Danach wurden noch 1.607 Anrufe durchgestellt, von denen 1.592 angenommen und mündlich beantwortet werden konnten.

Für Fragen zum Thema "Coronavirus" hat die Landeshauptstadt ein Informationsportal eingerichtet unter der Adresse: www.duesseldorf.de/corona