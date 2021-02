***********

Das Wetter

***********

Das Wetter schlägt

einmal wieder Kapriolen!

Gestern habe ich in der Zeitung schon einiges gelesen!

Eben im Fernsehen, was im Norden von Deutschland los ist!

Die Zeitung von gestern

hochgeladen von Bruni Rentzing

Der Ratschlag der Meteorologen:

bleibt zu Hause!



Das zu Hause bleiben haben wir ja in den letzten Monaten

schon erprobt! So wird es den meisten auch nicht schwer fallen,

bei dieser Wetterlage zu Hause zu bleiben.

Es gibt ja immer viel zu tun,

und außerdem ist Sonntag

da sollen wir ruhen.

Es ist wirklich ein Wetter, bei dem wir besser zu Hause bleiben!

dennoch gibt es Menschen, die das alles ignorieren und trotzdem

unterwegs sind.

Natürlich würde ich auch gerne rausgehen, um euch einige Fotos zu

zeigen wie es in Düsseldorf aussieht! Doch da ich vor über zwei Wochen

schon gefallen bin, und bis jetzt immer noch nicht wirklich fit bin, lasse

ich es lieber sein!



Blick aus dem Wohnzimmerfenster

hochgeladen von Bruni Rentzing

Aber, ein Blick aus meinen zwei Wohnzimmerfenstern und dem Fenster

in der Küche, birgt keine große Gefahr. Und so könnt ihr zumindest sehen,

dass es hier in Düsseldorf-Gerresheim relativ harmlos aussieht.

Blick aus dem Küchenfenster

hochgeladen von Bruni Rentzing

Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag und vor allen Dingen

Gesundheit! Achtet auf euch und bleibt auch besser zu Hause.

hochgeladen von Bruni Rentzing

Lieben Gruß an alle meine Leser von Bruni