29.09.2021, 12:00 Uhr

Impfangebot wird in

Düsseldorf neu aufgestellt

hochgeladen von Bruni Rentzing

Am heutigen Mittwoch, 29. September,

wird der Impfbetrieb in der Merkur Spiel-Arena vollständig vom Impfmobil und den

beiden bekannten dezentralen Impfstellen im Atrium am Hauptbahnhof und am

U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee übernommen.

Dort können alle Interessierten montags bis freitags in der Zeit von 10

bis 17.30 Uhr weiterhin auch ohne Terminvergabe eine Impfung erhalten.

Zu diesem Zweck werden die beiden Impfstellen mit zusätzlicher Technik

ausgerüstet. So werden die Räumlichkeiten mit sogenannten Laminar Flow

Boxen ausgestattet. Mit diesen Boxen können die Pharmazeuten bei der

Herrichtung der einzelnen Impfdosen unter Reinraumbedingungen arbeiten.

Dazu saugt das Gerät die Umgebungsluft an und reinigt dieses über ein

Filtersystem. Im Anschluss wird eine laminare Strömung erzeugt, das heißt,

die Luft fließt in parallelen Stromlinien nach unten.

hochgeladen von Bruni Rentzing

Auch das Impfmobil...

wird weiter an ausgewählten Standorten in der Stadt Halt machen.

Hierzu wird die Stadt die geplanten Standorte frühzeitig bekannt geben.

Ebenfalls besteht weiterhin die Möglichkeit, sich bei seinem behandelnden

Haus- oder Facharzt nach vorheriger Absprache mit den vorhandenen

Vakzinen impfen zu lassen.

Für die weitere Koordinierung des Impfangebotes richtet die Stadt Düsseldorf

- wie vom Land NRW vorgesehen - zum 1. Oktober eine Koordinierende

Covid-Impfeinheit (KoCI) ein, die vom bisherigen Leiter des Impfzentrums,

Thomas Tremmel, geleitet wird.

Die KoCI übernimmt den Austausch mit den regionalen Ansprechpersonen

der Kassenärztlichen Vereinigung in Hinblick auf das regionale Impfgeschehen,

das Monitoring des Impfgeschehens - gerade im Bereiche der vulnerablen

Personengruppen und die Hinwirkung auf Impfangebote in (teil-)stationären

Einrichtungen und Diensten mit besonders vulnerablen Personengruppen

beziehungsweise einem hohen Infektionsrisiko - sowie die vorsorgliche

Vorplanung für gegebenenfalls erneute Impfungen gegen das Coronavirus.

hochgeladen von Bruni Rentzing

Impfzentrum zieht Abschlussbilanz

Nach rund 380.000 Impfungen gegen das Coronavirus an 164 Öffnungstagen

schließt das Impfzentrum Düsseldorf in der Merkur Spiel-Arena - ein Rückblick:

Standortwahl und Kapazität

Zunächst sah das Land für das Düsseldorfer Impfzentrum 2.400 Impfung

pro Tag vor. In der höchsten Auslastungsphase erhielten rund 4.500

Menschen pro Öffnungstag ihre Schutzimpfung gegen das Coronavirus

in der Merkur Spiel-Arena, die zu einem modernen und kundenorientierten

Impfzentrum umgebaut wurde und für rund acht Monate an fünf Tagen in

der Woche in der Zeit von morgens 8 Uhr bis abends 20 Uhr nicht nur für die

Düsseldorferinnen und Düsseldorfer eine wichtige Anlaufstelle im Kampf

gegen das Virus darstellte.

"Die Wahl der Merkur Spiel-Arena als Impfzentrum hat gezeigt, dass die

Landeshauptstadt für die dynamische Impfsituation gerüstet war.

So konnte auch kurzfristig auf die höhere Impfnachfrage reagiert und

unter anderem die Räumlichkeiten der Nachfrage angepasst werden",

so Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller zur damaligen Entscheidung,

die Arena in Rheinnähe als Standort des Impfzentrums zu wählen.

So erfüllte die Multifunktionsarena auf rund 8.000 Quadratmetern und

zwei Ebenen die Anforderungen des Landes - auch in Hinblick auf die

Verkehrsanbindung mit öffentlichem Nahverkehr, Auto und Fahrrad

sowie Logistik und Barrierefreiheit.

Als Erfolgsrezept stellte sich auch die frühzeitige Zusammenarbeit mit der

städtischen Veranstaltungstochter D.Live und dem Bergheimer Unternehmen

"Special Security Service" dar - die Führungskräfte kannten sich bereits von

zahlreichen Großveranstaltungen in Düsseldorf und konnten die neuen

Aufgaben auf einem vertrauensvollen Grundgerüst aufbauen.

Komplettiert wurde das Team des Impfzentrums durch die Kassenärztliche

Vereinigung Nordrhein und die Apothekerkammer NRW. Michael Brill,

CEO von D.Live: "Unser Ziel war es, den so lang ersehnten Moment der

Impfung zu einem besonders positiven, unvergesslichen Augenblick für

unsere 'Gäste' des Impfzentrums zu machen, der für jeden Betroffenen

einen echten Neustart bedeutet.

Die Freude und erfahrene Dankbarkeit aller Beteiligten – vor allem unserer

Gäste und den vielen engagierten Ärzten und Helfern – hat unser gesamtes

Team sehr bewegt. Wir sind sehr froh und stolz, gemeinsam mit der Stadt

Düsseldorf, insbesondere der Feuerwehr und dem Gesundheitsamt, der

kassenärztlichen Vereinigung und unseren Dienstleistern einen kleinen

Beitrag zur Bekämpfung dieser Pandemie geleistet zu haben."

Durch diese partnerschaftliche Zusammenarbeit und den Erfahrungen

jedes einzelnen Teammitgliedes war das Düsseldorfer Impfzentrum

bereits Mitte Dezember einsatzbereit.

Foto: Pixabay (c) bearbeitet von Bruni R.

hochgeladen von Bruni Rentzing

Die erste Impfung

Startschuss und erster Impftag in der

Merkur Spiel-Arena war der 8. Februar 2021.



Bereits knapp eineinhalb Monate vorher konnte ein mobiles Team die erste

Coronaschutzimpfung im Wohnstift Haus Lörick an die Bewohnerin Ursula

Spehr verabreichen.

Der 27. Dezember stellte so den Beginn für bis zu 15 mobile Teams dar,

die Bewohnerinnen und Bewohner aus Seniorenheimen, in Einrichtungen

der Wiedereingliederungshilfe sowie Behinderteneinrichtungen vor Ort

aufsuchten und so unkompliziert die oftmals mobilitätseingeschränkten

Menschen erreichten.

Neben Ursula Spehr erhielten weitere 179 Menschen an diesem

historischen Tag ihre Erstimpfung gegen das Coronavirus. "Mit den

mobilen Teams war es möglich, die Betagtesten und gebrechlichsten

Personen unserer Gesellschaft in ihrem Zuhause aufzusuchen",

berichtet Stadtdirektor und Krisenstabsleiter Burkhard Hintzsche

und führt weiter aus: "Die Erfahrungen, die wir in den ersten Wochen

der mobilen Verimpfung gemacht haben, haben uns auch im weiteren

Verlauf der dezentralen Impfstellen und den Schulimpfungen weiter-

geholfen."

Pünktlich zum ersten Öffnungstag des Düsseldorfer Impfzentrums

am 8. Februar, erreichte ein Wintereinbruch die Landeshauptstadt

Düsseldorf. Den gesamten Tag über herrschten Minusgrade und eine

Schneedecke bedeckte die Straßen und Wege in der Landeshauptstadt.

Trotz der widrigen Wetterbedingungen erschienen fast alle

Seniorinnen und Senioren zu ihrem Erstimpftermin.

hochgeladen von Bruni Rentzing

Aufstockung der Kapazitäten

Die Impfstoffknappheit zu Beginn der Impfkampagne reglementiere zunächst

die maximalmöglichen Impftermine pro Öffnungstag in der Arena, die bei etwa

450 Terminen lag. Diese wurde von den zunächst berücksichtigten Personen-

gruppen gut angenommen, sodass das Impfzentrum täglich und schnell

ausgebucht war.

Mit steigender Impfstoffkapazität konnten zügig und unbürokratisch auch die

Kapazitäten des Impfzentrums über 2.400 Impfungen bis zu rund 4.500 Impfungen

pro Tag angepasst werden. "Das Impfzentrum und damit die Möglichkeit für jede

Bürgerin und jeden Bürger eine Impfung zu erhalten, war und ist eine Herzens-

angelegenheit für alle Mitarbeitenden des Impfzentrums. Das enge und durch

sehr viel Vertrauen geprägte Netzwerk aus Ämtern, Unternehmen, Behörden

und Organisationen in Düsseldorf hat dieses Impfzentrum möglich gemacht!

Wieder einmal zeigt sich, was wir in dieser Stadt gemeinsam auf die Beine stellen

können, wenn es darum geht, Menschen zu helfen", beschreibt Feuerwehr-Chef

David von der Lieth die erfolgreiche Zusammenarbeit aller Beteiligten.

hochgeladen von Bruni Rentzing

Der Weg der dezentralen

und mobilen Impfungen

Mit Abnahme des Interesses der Bevölkerung an einer zentralen Impfung

im Impfzentrum ging die Landeshauptstadt Düsseldorf weitere kreative Wege,

um die Menschen vor Ort über die Notwendigkeit einer Schutzimpfung aufzuklären

und direkt - auch ohne eine vorherige Terminvereinbarung - ein Impfangebot zu

ermöglichen.

Dazu begann die Landeshauptstadt Anfang Mai den Beschäftigten und Bewohnern

von stationären Wohneinrichtungen und Obdachlosennotunterkünften, Tagesauf-

enthalten, Kontakt- und Beratungsstellen sowie Arbeits- und Beschäftigungshilfen,

dem Streetwork, hilfesuchenden Obdachlosen in den ambulanten Hilfsangeboten

sowie den obdachlosen Menschen mit dem Lebensmittelpunkt auf der Straße ein

niedrigschwelliges Impfangebot zu unterbreiten, welches rund 1.500 Menschen

annahmen. Im Mittelpunkt der mobilen Impfungen stand auch das Aufsuchen

von mobilitätseingeschränkten Düsseldorferinnen und Düsseldorfern in ihrer

häuslichen Umgebung.

Mit der Zeit konnte das Impfzentrum dieses Angebot erweitern und installierte

an drei festen, dezentralen Standorten abgesetzte Impfstellen, an denen sich die

Menschen im Rhythmus ihres Alltags quasi im Vorbeigehen ("Impfen to Go") mit

einem der vier zugelassenen Vakzine impfen lassen konnten.

Um noch mehr Menschen auf einer unbürokratischen Art zu erreichen, setzte das

Impfzentrum ein mobiles Impfmobil ein, das an neuralgischen Standorten in der

Stadt Halt machte. Hier ist auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der

islamischen Gemeinde zu nennen, sodass das Impfmobil direkt nach dem

Freitagsgebet an der Masjid Assalam Moschee eine schnelle Impfung ermöglichte.

Des Weiteren kooperierte die Landeshauptstadt Düsseldorf unter anderem mit der

Heinrich-Heine-Universität und der Hochschule Düsseldorf und stellte so nicht nur

den Studierenden eine Impfmöglichkeit direkt auf dem jeweiligen Campus zur

Verfügung, die etwa 2.800 Mal unmittelbar angenommen wurde.

hochgeladen von Bruni Rentzing

Mit Öffnung der Altersklasse der jungen Menschen zwischen dem 12. und 16.

Lebensjahr konzentrierte sich die mobile Impfung auf den Schulstart und die

rund 31.000 Schülern der weiterführenden Schulen in der Landeshauptstadt.

Das Team des Düsseldorfer Impfzentrums organisierte in Zusammenarbeit

mit dem Amt für Schule und Bildung elf dezentrale Schulstandorte in den

einzelnen Stadtbezirken, an denen sich die Schüler während der Schulzeit

koordiniert eine Impfung mit dem zurzeit einzigen zugelassenen Vakzin für

Menschen ab dem 12. Lebensjahr der deutschen Firma BionTech abholen

konnten. Zusätzlich zu den Schülern standen an den Aktionstagen auch den

Beschäftigten der Schule, den Eltern sowie der breiten Öffentlichkeit dieses

Angebot zur Verfügung.

Von dieser Möglichkeit machten etwa 4.000 Menschen Gebrauch.

Lob und Anerkennung

"Für uns war es wichtig, dass die Besucher des Impfzentrums sich wohl fühlen

und mit einem positiven Gefühl die Arena verlassen", sagt Thomas Tremmel,

Leiter des Impfzentrums, "dafür haben wir die Besucher bereits am Eingang

herzlich willkommen geheißen und sind ihnen an jeder neuen Station offen

und freundlich gegenübergetreten, um eventuell vorhandene Unsicherheiten

und Nervositäten der Besucher entgegenzuwirken."

Diese Wertschätzung und Offenheit aller Beschäftigten des Impfzentrums

wurde von zahlreichen Menschen zurückgespielt. Oberbürgermeister

Dr. Stephan Keller:

"Ich war überwältigt von den zahlreichen Danksagungen der Menschen,

die mich per Brief oder E-Mail erreichten, aber auch das Feedback über

die sozialen Netzwerke über die Leistungen aller Beschäftigten des

Impfzentrums zeigt mir, dass die Entscheidung der Einbindung von

Feuerwehr, Gesundheitsamt, der städtischen Veranstaltungstochter

D.Live und der anderen Partner eine richtige Entscheidung war.

Es macht mich stolz, zu sehen, wie die einzelnen Bereiche der

Stadtverwaltung in der schwierigen Pandemielage hervorragend

vernetzt sind und leistungsstark an der Pandemiebekämpfung mitwirken."

Auch der Schulterschluss zwischen Impfzentrum und dem DFB in der

Vorbereitung auf die Europameisterschaft zeigt die allgemeine Wertschätzung

der Beschäftigten der Impfzentren. So stellte der DFB rund 150 Freikarten zur

Verfügung und dankte so den engagierten Mitarbeitenden der Impfzentren in

NRW für ihren täglichen Einsatz.

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf