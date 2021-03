15.03.2021, 19:30 Uhr

Impfungen mit Astrazeneca

vom Bund ausgesetzt

Foto: PIXABAY (selbst bearbeitet)

Die Bundesregierung...

hat auf Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts die Impfung mit dem

Impfstoff der Firma Astrazeneca vorsorglich ausgesetzt.



Davon sind auch die Impftermine der berechtigten Personen der Berufsgruppen

in Düsseldorf betroffen. Die Impftermine der Über-80-Jährigen, für die der Impfstoff

der Firma Biontech verwendet wird, sind davon nicht betroffen und können wie

vereinbart durchgeführt werden.

Für die Menschen,

die für Montag, 15.3.2021, einen Impftermin im Impfzentrum vereinbart

haben, besteht die Möglichkeit, sich mit dem Impfstoff der Firma Biontech

impfen zu lassen.

Am Dienstag, 16.3.2021,hat das Impfzentrum Düsseldorf regulär geschlossen.

Die bereits für die nächsten Tage vereinbarten Impftermine der Berufsgruppen

können aus dem oben genannten Grund nicht stattfinden. Auch neue Termin-

vergaben für Impfungen mit Astrazeneca sind zunächst ausgesetzt.

Geplant waren...

1.440 Impfungen der berechtigten Berufsgruppen mit Astrazeneca an jeweils

fünf Öffnungstagen die Woche.

Seit dem 10. Februar sind rund 18.000 Impfdosen Astrazeneca im Impfzentrum

Düsseldorf verimpft worden. Die Zweitimpfungen mit Astrazeneca waren nach

12 Wochen, also ab Anfang Mai, geplant.

Alle, die mit dem Impfstoff Astrazeneca geimpft worden sind, werden heute

Abend noch angeschrieben und gebeten, sich im Falle von Unwohlsein und

Beschwerden an den Hausarzt bzw. in schweren Fällen an den Notruf

unter 112 zu wenden.

15.03.2021, 19:15 Uhr

Weitere elf Stationen für

kostenlose Corona-Schnelltests

im Stadtgebiet

Bereits seit Montag, 8. März,

bietet die Landeshauptstadt Düsseldorf kostenlose Corona-Schnelltests

für Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger an der Mitsubishi Electric Halle,

Siegburger Straße 15, an.

Ein Termin kann bequem online unter corona.duesseldorf.de/schnelltest

vereinbart werden. Aktuell können so 1.000 Schnelltests täglich von Montag

bis Samstag zwischen 9 bis 16 Uhr in den städtischen Testeinrichtungen

angeboten werden. Jetzt wurden weitere elf Teststationen angebunden, in

denen Interessierte von dem Angebot eines kostenlosen Corona-Schnelltests

pro Woche Gebrauch machen können.



"Der Austausch mit privaten Anbietern...

hat dazu geführt, dass wir bereits elf Teststationen im Stadtgebiet anbinden

konnten", sagt Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller.

"So haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, eine Teststation

auszuwählen, die in räumlicher Nähe zu ihrer Wohnadresse liegt oder

beispielsweise auf dem Arbeitsweg gut zu erreichen ist.

Wir sind weiterhin in Gesprächen mit Anbietern, um das Angebot im gesamten

Stadtgebiet auszubauen. Durch die Corona-Schnelltests können unentdeckte

Infektionen erkannt und Infektionsketten unterbrochen werden.



Angesichts der aktuell wieder steigenden Inzidenz...

ist das ein sinnvoller Baustein, der die sonstigen Schutzmaßnahmen wie die

AHA+A+L-Formel und Kontaktbeschränkungen unterstützt."

Nachdem das Bundesgesundheitsministerium...

mit einer Neufassung der Coronavirus-Testverordnung des Bundes die

Grundlage für kostenlose Bürgertestungen geschaffen hat, hat das

nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium umgehend eine

Allgemeinverfügung für die Umsetzung in Nordrhein-Westfalen erlassen.

Gemäß dieser neuen Allgemeinverfügung...

des Landes Nordrhein-Westfalen können Apotheken, private Testzentren und

andere Leistungsanbieter, die bereits bisher Corona-Schnelltests durchgeführt

haben und bestimmte Mindestanforderungen erfüllen, seit Montag, 8. März,

kostenlose Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger anbieten und mit der

Kassenärztlichen Vereinigung (KV) abrechnen.

Alle übrigen Anbieter müssen einen Antrag auf Beauftragung als Leistungs-

erbringer stellen. Einige der Gespräche, die dazu derzeit geführt werden,

waren bereits erfolgreich. So können Bürgerinnen und Bürger aktuell auf

folgende Teststationen neben der Mitsubishi Electric Halle zurückgreifen:

- MedCo Testzentrum, Vogelsanger Weg 66, 40470 Düsseldorf

- Corona-Test-Point in der Uhlandstr. 11, Ecke Grafenberger Allee, 40237 Düsseldorf

- Atrium Apotheke, Lindemannstraße 83, 40237 Düsseldorf

- Medicare Testzentrum, Mühlenstraße 2 (Burgplatz), 40213 Düsseldorf

- Vital Apotheke am Brehmplatz, Rethelstraße 174, 40237 Düsseldorf

- Kloster‐Apotheke, Oststraße 51, 40211 Düsseldorf

- medi-Apotheke, Schadowstraße 80, 40212 Düsseldorf

- Schwanen-Apotheke, Kölner Straße 258, 40227 Düsseldorf

- Licht-Apotheke, Lichtstraße 49, 40235 Düsseldorf

- Oberkasseler Apotheke, Luegallee 39, 40545 Düsseldorf

- PFLEGE TÄGLICH…Daniel Schott, Emil-Barth-Str. 3, 40595 Düsseldorf

Alle Teststationen

und weitere Informationen...

finden sich unter https://corona.duesseldorf.de/schnelltest.



Für einen Termin sollten sich Interessierte an den jeweiligen Anbieter

wenden und ihren Hausarzt nach einem kostenlosen Schnelltest fragen.

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf

Fotos: Eigene und über whattsapp erhaltene