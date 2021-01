28.01.2021, 18:15 Uhr

Stadt Düsseldorf stellt

Veröffentlichung der

Coronazahlen um

Ab nächster Woche Darstellung

der dem RKI gemeldeteten

Coronazahlen auf dem Corona-Portal

Derzeit stellt das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Düsseldorf das Melde-

system bezüglich der Corona-Lage auf das System des Robert Koch-Instituts

(RKI) um.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf nimmt diese Umstellung zum Anlass, auch

die tägliche Veröffentlichung der Coronazahlen auf die dem RKI gemeldeten

Daten umzustellen. Nach Abschluss der Umstellung nächste Woche werden

diese Daten automatisiert vom Dashboard des RKI auf das Düsseldorfer

Corona-Portal gespiegelt und unter

corona.duesseldorf.de/zielgruppen/alle-dusseldorfer-innen/zahlen-fakten

veröffentlicht.

Bisher werden die im Gesundheitsamt erfassten aktuellen Coronazahlen

täglich per Pressemitteilung sowie auf dem eigens zur Corona-Kommunikation

eingerichteten Corona-Portal und auf den städtischen Social-Media-Kanälen

bei Facebook und Twitter veröffentlicht.

Mit dem Schritt, diese Daten über eine Schnittstelle zum RKI-Dashboard auf dem

eigenen Corona-Portal darzustellen, gleicht die Landeshauptstadt die Darstellung

der Coronazahlen der anderer Kommunen an. Zusätzlich werden auch die Zahlen

der Testungen in den städtischen Diagnoseeinrichtungen und durch den mobilen

Service, die Zahl der Impfungen und die Tabellen zu den Coronafällen in Schulen,

Kitas und Altenheimen auf der entsprechenden Seite im Corona-Portal zu finden

sein. Auch die Belegung der Krankenhäuser wird mittels einer Schnittstelle zum

DIVI-Intensivregister veröffentlicht.

Wegen der Systemumstellung im Gesundheitsamt kam es in den letzten zwei

Wochen zu fehlerhaften Zahlen bezüglich der aktuell Infizierten, Genesenen

und Personen, die sich in Quarantäne befinden. Daher können diese Zahlen

zurzeit auch nicht vermeldet werden.

Die für die Entscheidungen des Krisenstabes ausschlaggebenden Werte,

nämlich die Zahl der Neuinfektionen und der 7-Tage-Inzidenz-Wert, waren

und sind jedoch korrekt und werden täglich vermeldet.

Hintergrund: Meldeweg

Das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Düsseldorf vermeldet

die Corona-Fallzahlen an die zuständige Landesbehörde LZG.



Diese übermittelt die Fallzahlen anschließend an das RKI.

Bei der Übermittlung der Fälle kann es daher zu einem Melde-

und Übermittlungsverzug kommen.