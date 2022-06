Westfalens drei Millionen Passagiere und damit etwa 70 Prozent mehr als im Vorjahr. Für die gesamten Sommerferien rechnet der Flughafen mit insgesamt 22.600 Flügen – in den Spitzen mit rund 510 Starts und Landungen pro Tag. Für einen möglichst reibungslosen Reiseverlauf haben der Flughafen Düsseldorf und seine Partner hier einige Tipps zusammengestellt.

Checken Sie rechtzeitig ihre Reisedokumente: Prüfen Sie Ausweis- und Reisedokumente auf Vollständigkeit und Aktualität. Liegen erforderliche Impf- oder Testnachweise vor? Am Reisetag alles griffbereit halten!

Verzögerte Abfertigung

Reisen Sie frühzeitig an: Planen Sie genügend Zeit für Ihre Anreise und die Prozesse am Airport ein und beachten Sie die Anreiseempfehlungen Ihrer Airline oder Ihres Reiseveranstalters. Bietet Ihre Airline Late Night Check-in am Vorabend des Reisetags an? Nutzen Sie es!

Begeben Sie sich sofort zum Check-in: Gehen Sie nach Ihrer Ankunft am Airport direkt zum Check-in! Einige Fluggesellschaften öffnen in der Sommersaison das Check-in für frühe Flüge bereits um 3 oder 3.30 Uhr. Startet Ihr Flug früh am Morgen? Dann erkundigen Sie sich bei Ihrer Airline!

Schon eingecheckt, dann weiter zur Sicherheitskontrolle: Bitte begeben Sie sich nach dem Check-in umgehend zur Sicherheitskontrolle, um das Abfluggate schnellstmöglich zu erreichen. Beachten Sie die Durchsagen und die Hinweise unserer Servicekräfte.

Beachten Sie die Handgepäck-Regeln: Wir empfehlen das Handgepäck auf ein Minimum zu reduzieren. Halten Sie den Beutel mit Flüssigkeiten und Kosmetik wie auch elektronische Geräte griffbereit, da sie separat durch die Kontrolle müssen. Informieren Sie sich vor Reiseantritt genau über die Handgepäck-Regeln. Was darf mit? Stellen Sie beim Handgepäck-Check Ihr Reise-Know-how unter Beweis!

So unterstützen Sie die Kontrollabläufe: Leeren und entsorgen Sie vorher Ihre Getränkeflaschen. Leeren Sie Ihre Hosentaschen und stecken Sie kleine Gegenstände (Schlüssel, Geldbörse, Armbanduhr) in die Jacke oder ins Handgepäck. Ein Feuerzeug darf in der Hosentasche bleiben. Ziehen Sie Ihre Jacke schon vor der Kontrolle aus. Öffnen Sie – wenn möglich – Ihren Gürtel oder legen Sie ihn ab. Guten Flug!