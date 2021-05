Pfingsten 2021

Wuppertaler

Schwebebahn

Das erste Mal...

bin ich mit der Wuppertaler Schwebebahn gefahren!

Oder sollte ich vielleicht besser "geschwebt" schreiben?

Meine Freundin Mechtild...

hatte mich zu diese tollen Tour mit Bus und Bahn eingeladen!

Und ich möchte dafür von Herzen ♥♥♥ Danke sagen!

Gestartet...

sind wir in Urdenbach!



Von dort sind wir ungefähr 1 Stunde bis Wuppertal-Vohwinkel

unterwegs gewesen! Der Bus war kaum besetzt und wir hatten

natürlich unsere - dafür notwendigen - Masken auf!

Etwas aufgeregt...

war ich schon! Aber, mehr in freudiger Erwartung auf das, was

ich erleben würde! Und erlebt, gesehen und fotografiert hatte

ich an diesem Tag eine ganze Menge!

Wir schwebten...

über Wuppertal! Das war für mich als Autofahrerin wirklich ein

ganz besonderes Erlebnis! Irgendwie erhebend, das alles aus so

einer Perspektive zu erleben!

Viele Fotos...

habe ich deshalb auch mit nach Hause gebracht! Und als ich sie

eben hochgeladen hatte, war die Freude darüber auch noch groß!

Leider...

kann ich zu den verschiedenen Bildern nicht viel sagen!

Sie sind abwechseld mit meiner NIKON und dem Handy

geknipst worden!

Ich war...

wirklich begeistert, was das für ein Vergnügen ist!

So viele verschiedene Eindrücke! So viel zu sehen!

Schade nur...

dass durch die Scheiben und durch die Bewegung

meine Fotos zum Teil nicht so dolle wurden!

Trotzdem...

ist ein Gesamteindruck meiner Schwebefahrt

sicher für alle ersichtlich! Ich hoffe es sehr!!!

Für mich...

war es zumindest ein tolles Erlebnis!

Und ich habe alles sehr genossen!

Hier noch...

zwei Fotos meiner Freundin Mechtild!

Der Bergische Löwe und der Neptunbrunnen!

Bild von Mechtild (c)

Bergischer Löwe in Wuppertal

Bergischer Löwe in Wuppertal