Wer ist Held meines Alltags? Wer ist mein Herzensmensch?

Freundeskreis Himmelgeister Kastanie bittet um Vorschläge während des Lockdowns.

In diesem Jahr ist dank der Coronapandemie alles anders.

So wird die alljährliche Laubsammel und Entsorgungsaktion mit den Kindern einer Förderschule an der Himmelgeister Kastanie im November in diesem Jahr aufgrund des Lockdowns erstmals seit vielen Jahren nicht stattfinden.

Doch der Freundeskreis lässt die Köpfe nicht hängen und hat sich für November eine besonders schöne Aktion für Alt und Jung einfallen lassen.

Die Aktion hat selbstverständlich mit der Himmelgeister Kastanie, ihrem Holz und ihrer spannenden Geschichte zu tun.

Während des Lockdowns können alle großen und kleinen Bürger bis zum 30.11.2020 dem Baumgeistsekretariat der Kastanie einen Brief oder eine E-Mail schreiben und ihren persönlichen Held oder ihre persönliche Heldin ihres Alltags oder ihren Herzensmenschen vorschlagen.

Dies können Menschen sein, welche sich ehrenamtlich engagieren für die Umwelt, das Klima, den Naturschutz, für andere Menschen, Tiere oder völlig ganz andere Dinge.

Stille Helden, Menschen des Herzens, welche den Menschen gerade in diesen Zeiten besonders aufgefallen sind.

Wir vom Freundeskreis der Himmelgeister Kastanie möchten gerne wissen, warum ausgerechnet ihre nominierte Person eine besondere Auszeichnung und ein Dankeschön verdient hat. Wie wird ein Mensch zum Herzensmensch und warum?

Andreas Vogt, Baumgeistsekretär der Himmelgeister Kastanie: „Eine qualifizierte Jury wird die eingereichten Beiträge bewerten und sich für drei Preisträger entscheiden. Neben einer Baumgeisturkunde werden aber noch jeweils drei ganz besonders wertvolle Preise vergeben.

Für eine Jurymitgliedschaft haben wir u.a. bei unseren Freunden Jacques Tilly und Josef Hinkel angefragt.“

„Diese drei Preise und deren Entstehung sind schon eine Geschichte für sich“, so Andreas Vogt.

Neben dem Schreiben von Düssel-Krimis wie dem Roman „Rheinkastanie“, ist seit einigen Jahren das Holz Drechseln eine große Leidenschaft von Jörg Marenski aus Düsseldorf-Hassels.

Wann immer Jörg Marenski Zeit hat, findet man ihn in seiner Hobby Werkstatt.

Er liebt den Umgang und das Bearbeiten von Holz.

So hatte sich Jörg im Jahr 2015 einige große Holzäste der alten Himmelgeister Kastanie gesichert, als diese gefällt und zur Holzskulptur umfunktioniert wurde. Diese Äste hatten einen Durchmesser von 40 cm und kamen aus 8 Meter Baumhöhe.

Seitdem die Himmelgeister Kastanie eine offizielle Postanschrift mit eigenem Briefkasten und täglicher Postzustellung hat, dreht sich seit 2007 alles rund um das Thema Schreiben.

Vor einigen Jahren bekam Jörg Marenski von seiner Frau eine Drechselbank geschenkt.

Jörg nutzte seine Begabung, ließ sich von einem professionellen Holz Drechsler aus Saarbrücken inspirieren und fertigte sodann Eierbecher, Vasen, Flaschenöffner usw. aus Holz, sowie Metall.

Eines Tages fertigte er einen Kugelschreiber.

Eine Freundin war von diesem Kugelschreiber begeistert, denn trotz ihres Rheumas konnte sie den Stift selbständig halten, führen, bzw. mit diesem Schreiben.

So entstand die Idee des IndePen (Unabhängig – Independent – Stift – Pen ).

Die Idee fand dankbare Abnehmer vor allem bei Mitgliedern div. Selbsthilfegruppen, welche sich mit den Krankheitsbildern MS, Rheuma, etc. befassen.

Jörg belässt seine Manufaktur bewusst klein und kommerzialisiert diese nicht.

Inkl. der Treffen mit dem Interessenten benötigt Jörg für einen Kugelschreiber 15 Stunden, davon 6 Stunden an der Drechselbank.

Es ist und bleibt ein wunderschönes Hobby.

Jeder Stift ist ein Unikat und kostet zwischen 140,- und 160,- EUR.

Für die Weihnachtsaktion „Held des Alltags“ des Freundeskreises Himmelgeister Kastanie spendiert Jörg Marenski insgesamt drei wunderschöne Kugelschreiber, gefertigt aus dem Originalholz der berühmten Himmelgeister Kastanie.

Diese Unikate haben einen klassischen Düsseldorf Bezug, denn sie sehen dem Düsseldorfer Rheinturm sehr ähnlich.

Schreiben Sie der Himmelgeister Kastanie bis zum 30.11.2020, warum Sie einen Menschen für diesen besonderen Preis vorschlagen. Warum soll gerade dieser Mensch diesen Preis erhalten? Warum ist dieser Mensch für Sie ein Herzensmensch?

Die Preise werden noch vor Weihnachten vom Baumgeistsekretariat und Jörg Marenski den drei Preisträgern mit Abstand überreicht und bekanntgegeben.

Ihre Vorschläge senden Sie bitte bis zum 30.11.20 an:

Himmelgeister Kastanie, Kölner Weg, 40589 Düsseldorf

oder per E-Mail an:

info@himmelgeister-kastanie.de