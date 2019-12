Charles Dickens, auch als Boz; bekannt

geboren am 7. Februar 1812 in Portsmouth, England; gestorben ist er am 9. Juni 1870 auf seinem Landsitz Gads Hill Place in Rochester.

Er war ein englischer Schriftsteller.

Ihm wird große literaturgeschichtliche Bedeutung beigemessen. Zu seinen bekanntesten Werken gehören unter anderem Oliver Twist, Eine Geschichte aus zwei Städten und A Christmas Carol.

Ja und in Holland ( Deventer ) findet dann jedes Jahr ein Charles Dickens Fest statt.

Schon viele Jahre stand es bei mir auf den Plan, letztes Wochenende war es dann soweit. Auf los gehts los ;-)! 9:30 Uhr in Deventer angekommen, Auto geparkt und mit den Shuttle Bus zum Bahnhofsvorplatz. Von dort aus zu Fuß in die Stadt. Ja es war noch früh denn dieses Event beginnt erst um 11:00 Uhr. Aber so hatten wir Zeit und Ruhe schon mal durch die Gassen zu laufen. Bis zum Beginn füllten sich die Gassen mit Künstler und Besuchern. Es war ein Erlebnis, man hatte Augenblicke da meinte man echt es wäre in der Zeit um 1875 ;-) Wir haben unseren Besuch dort mit einer heißen Schokolade in einem netten Lokal am Markplatz beendet. Fortsetzung folgt !!!

Viel Spaß beim betrachten der Bilder !