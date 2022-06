Bereits im letzten Jahr wurde die Qualifizierung zu „Mut tut gut“ in Emmerich angeboten. In diesem Jahr gab es eine gemischte Gruppe aus Erziehern und Lehrern aus drei Kitas und drei Grundschulen.

„Mut tut gut“ ist ein Programm zur Gewaltprävention, welches das Selbstbewusstsein der Kinder stärkt. Anja Jansen-Raadts von der Stadt Emmerich am Rhein hat die Fortbildung bereits im letzten Jahr organisiert: „Das Feedback war im letzten Jahr so positiv, dass wir das Angebot auch in diesem Jahr machen wollten.“

Positive Rückmeldungen

Das Feedback aus der Gruppe war auch in diesem Jahr sehr positiv. Gerade die Durchmischung der beiden Berufsgruppen wurde sehr gelobt. „Man bekommt ein anderes Verständnis füreinander. Das wirkt sich wieder positiv auf die Zusammenarbeit und die Arbeit mit den Kindern aus“, sagt eine Teilnehmerin.

Fortsetzung geplant

Auch eine Vernetzung über den Kurs hinaus wird angestrebt. Es gab einen tollen Zusammenhalt innerhalb der Gruppe und die Referenten haben die Inhalte gut transportiert und mit vielen praktischen Übungen anschaulich gemacht. Über eine Fortführung im kommenden Jahr wird nachgedacht.