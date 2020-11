Die Hauptversammlung des AfD Stadtverband Emmerich am Rhein hat gewählt

Christoph Kukulies, frisch gewähltes AfD Stadtratsmitglied aus Elten, wurde am Samstag auf dem

ordentlichen Stadtverbandsparteitag zum Sprecher gewählt.

„Ich freue mich sehr über meine Wiederwahl im ersten Wahlgang und bedanke mich für das

entgegengebrachte Vertrauen!“, so Christoph Kukulies, der dem Parteivorstand seit 2016 angehört.

„Meine Wiederwahl verstehe ich auch als Bestätigung meiner Arbeit für unsere Partei. Ich werde

mich weiterhin für eine ausgewogene, weitsichtige Kommunalpolitik in unserer Heimatstadt

einsetzen.“

Mit ihm wurden Ingo Peters zum stv. Sprecher , Peter Hamann zum Schatzmeister und Theo

Vermaas zum Beisitzer gewählt.

Foto von links: P. Hamann, T. Vermaas, C. Kukulies, I. Peters