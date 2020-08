Absage Adventsmarkt in Hüthum

Schweren Herzens hat sich der Heimatverein Hüthum-Borghees dazu entschlossen, den diesjährigen Adventsmarkt in Hüthum abzusagen. In Zeiten von Corona will man kein Risiko eingehen und hofft auf Verständnis für diese Entscheidung.

Auch die bereits in den September verlegten Busfahrten nach Bochum bzw. zur Landesgartenschau sind abgesagt; gezahlte Beiträge wurden erstattet.

Ebenfalls abgesagt wird der Proot-Platt-Nachmittag im September.

Derzeit ist lediglich die Herbstwanderung am 25. Oktober für dieses Jahr noch in Planung, Infos hierzu folgen demnächst.

Der Heimatverein hofft auf das nächste Jahr, seine Mitglieder und alle Interessierten gesund auf diversen Veranstaltungen begrüßen zu können!