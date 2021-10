Am 22. August fand nach einem Jahr Corona-Pause die alljährliche Fahrradtour des Heimatvereins Hüthum-Borghees statt.

Mit bangem Blick gen Himmel trafen sich ca. 40 Teilnehmer um halb zwei am Brunnen in Hüthum, von wo aus man durch Emmerich und über den Deich durch Dornick in Richtung Rees radelte. Der Wettergott meinte es gut und trotz drohender Wolken blieb es trocken.

Ziel war das Restaurant Jonkhans in Millingen, wo man sich mit Kaffee und Kuchen stärkte; anschließend radelte man zurück nach Borghees.

Gegen 18 Uhr traf man nach den ca. 40 geradelten Kilometern beim Schlösschen Borghees in der Kulturscheune ein; hier gesellten sich auch einige Nicht-Radler zum geselligen Abschluss dazu. In dieser idyllischen Kulisse ließ man bei leckerem Gegrillten, Salaten und kühlen Getränken den Tag ausklingen.