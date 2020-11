Gott wurde Mensch - Dieser Glaubenssatz gehört nicht nur zur Weihnachtszeit zum Christsein dazu. Aber wenn das so ist, dann stellt sich die berechtigte Frage nach dem „Warum?“ Reichte es nicht aus allein Gott zu bleiben? Warum noch Mensch werden? Was hat sich Gott dabei gedacht? Letztendlich muss es etwas mit dem Menschen zu tun haben.

Wie das zu verstehen ist, und was es bedeuten kann, wird Pfarrer Dr. Martin Neubauer im nächsten Gottesdienst um 18 Uhr am kommenden Sonntag, 15. November, in der Emmericher Christuskirche erzählen. Die moderne musikalische Begleitung übernimmt dieses Mal die Gruppe Gustimusic mit Stephan van Lier (Gitarre und Vocal), Guido Meyer (Gitarre und Vocal).

Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen wird um eine Voranmeldung im Gemeindebüro gebeten unter Tel.: 02822/52098.