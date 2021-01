Liebe Leserinnen und Leser,

hat sich schon wer mal gefragt was das „em.“ hinter der Bezeichnung Diakon bedeutet?

Ja, werdet Ihr jetzt vielleicht denken oder sagen.

Nun, für mich ist allein schon sehr und überaus bewundernswert, welche Aufgaben ein Diakon übernimmt. Selbst ein von den „eigentlichen Alltagsgeschäften befreiter Diakon“

(das bedeutet wohl der Zusatz em., emeritiert, wenn ich das denn alles richtig gelesen und verstanden habe) kann und darf auf freiwilliger Basis seiner Berufung zum Diakon, selbst im hohen Alter nachkommen.

Aber, eins nach dem Anderen. Und wieso schreibt der Emmericher Funkerverein über einen Diakon? (selbstverständlich ganz lieb und nett von mir gemeint)

Seht Ihr, liebe Leserinnen und Leser, unsere Welt fühlt sich verloren an im riesigen Dschungel des Universums (wie komme ich denn jetzt darauf?) und bei uns Funkern geben uns (auch) Menschen wie Heinz ein gewisses Gefühl der Geborgenheit und Zuversicht.

Heinz, Funker-Rufzeichen, DH6JH, ist seit 01.04.1986 lizenzierter Amateurfunker und mit den Emmericher Funkern seit dem 01.10.1985 verbunden.

Heinz war in seinem Berufsleben Lehrer an der Liebfrauen Schule. Am 26. März 1983 wurde u.a. Heinz Pitz im Dom zu Münster von Bischof Reinhard Lettmann zum ständigen Diakon geweiht. 2008 feierte Heinz sein 25-jähriges Diakon-Jubiläum. Heute, 13 Jahre später, sind es beachtliche 38 Jahre im Dienst für seine Mitmenschen.

Heinz Pitz, unterstützt und engagiert sich damals wie heute, für die Ziele des Kolpingwerkes. (Adolph Kolping (1813 bis1865) war deutscher katholischer Priester und Sozialreformer und Begründer des Kolpingwerkes.) Und aus diesem Verbund der Interessen für den Amateurfunk und das Kolpingwerk, entstand in Zusammenarbeit mit den Emmericher Funkern im Jahre 2000 eine eigene Clubstation, DF0KOL, dessen verantwortlicher heute immer noch Heinz Pitz ist.

Lieber Heinz, wir hoffen so sehr, dass Du uns noch lange auf irdischen Wegen begleiten wirst.

DARC e.V.

Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.

Ortsverband Emmerich am Rhein L04

F. Wilhelm Thielen, DC1WTH

Pressesprecher der Emmericher L04-Funker