Corona macht nicht allem einen Strich durch die Rechnung. Der Ortsgruppenjugendtag der DLRG-Ortsgruppe Emmerich e.V.-Jugend wird am 27. November durchgeführt - aber wichtig ist: Dafür müssen die die Teilnehmer am Freitag, 11. Dezember , über die Meeting-Plattform ZOOM um 19 Uhr anmelden.Wer gerne an der Sitzung teilnehmen möchte, kann sich an folgende Emailadresse wenden: jugendvorsitz@emmerich.dlrg.de

Stimmberechtigt sind alle DLRG-Mitglieder der Ortsgruppe von 10 bis einschließlich 26 Jahren. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass zu stellende Anträge bis zum 27. November 2020 unter der oben genannten Adresse eingegangen sein müssen.