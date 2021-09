EMMERICH. In diesem Jahr gab es während des Stadtradelns im Kreis Kleve eine ganz besondere Aktion: Bürgermeister und Bürgermeisterin aus allen 16 Kommunen radelten in einer Staffelfahrt von einer Stadt zur nächsten. Als "Staffelstab" wurde am Ziel immer eine Satteltasche übergeben, die jede Stadt mit lokalen Spezialitäten und Überraschungen befüllt hat.

Im Rahmen der Staffelfahrt war der Reeser Bürgermeister Christoph Gerwers Anfang Juli zum Emmericher Rathaus geradelt, um dort die Satteltasche an den Ersten Beigeordneten Dr. Stefan Wachs zu überreichen (siehe Foto).

Am Ende landete die Tasche im Kreishaus bei Landrätin Silke Gorißen. Nun soll diese Staffeltasche samt Inhalt für den guten Zweck versteigert werden. #%In Bezug auf die Aktion StadtRadeln und der dahinterstehende Gedanke einer nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilität möchten die Organisatoren den Erlös dem Verein "Vinci-Fiets" aus Emmerich (http://fun2go-emmerich.de/Presse) zu Gute kommen lassen. Das Vinci-Fiets-Team begleitet demenzerkrankte oder anderweitig gehandicapte Menschen und ermöglicht Ihnen so eine stärkere Teilnahme am sozialen Leben.

Die Gebote können bis zum 30. September per Email an die Koordinatorin der Staffelfahrt, Regina Pommerin unter "regina.pommerin@stadt-emmerich.de" geschickt werden.