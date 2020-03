Nicht nur die Schulen und Kindertagesstätten setzen ihren Betrieb aus. Auch immer mehr Vereine sagen aufgrund des Coronavirus ihre geplanten Veranstaltungen ab. Hier ein kleiner Überblick.

Die Mitgliederversammlung der Heimatfreunde Bienen-Grietherbusch-Grietherort e.V. am Freitag, 20. März 2020, fällt wegen des Corona-Virus aus! Der neue Zeitpunkt wird rechtzeitig bekannt gegeben. Der Vorstand der Heimatfreunde Haffen-Mehr e.V hat sich dazu entschieden, die diesjährige Jahreshauptversammlung am 20. März aufgrund der Corona Pandemie abzusagen. Die JHV wird natürlich nachgeholt. Über einen neuen Termin werden die Mitglieder der Heimatfreunde informiert.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus fallen die geplanten weiteren Aufführungen des Theaterstücks "Lehmanns ver-rückte Welt" der inklusiven Theatergruppe FANTA 10 leider aus. Dies betrifft die Aufführungen am 15. März in Goch (Kastell) und am 22. März in Rees (Bürgerhaus). Ersatztermine werden gegebenenfalls rechtzeitig bekanntgegeben.

Der Allgemeine Schützenverein Wittenhorst-Töven-Sonsfeld e.V. sagt die für den 21. März geplante Scheunenfete ab. Nach Rücksprache mit der Stadt Hamminkeln und der Abstimmung im Vorstand des Schützenvereins hat man diese Entscheidung getroffen. Der Verein bedauert diesen Schritt, hält ihn aber aufgrund der aktuellen Entwicklung des Corona Virus (Covid-19) für richtig und angemessen. Über einen möglichen Ersatztermin kann der Verein aktuell keine Auskunft geben. Die Überlegungen hierzu können gegenwärtig nicht sinnvoll geführt werden.

Des Weiteren ist die Durchführung der Veranstaltung aufgrund der Allgemeinverfügung der Stadt Hamminkeln Abs. 1 Punkt 1 auf Grundlage des §§ 16, 28 Infektionsschutzgesetz vom 12. März 2020 mit Wirksamkeit ab dem 12. März 2020 untersagt. Die behördliche Anordnung der Stadt Hamminkeln untersagt alle Veranstaltungen über 100 Personen in geschlossen Räumen bis auf unbestimmte Zeit. Die jährliche Scheunenfete erwartet mehrere hunderte Besucher und ist somit von der behördlichen Anordnung betroffen.