Liebe Leserinnen und Leser,

wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Dieses Zitat stammt von Matthias Claudius, einem deutschem Dichter, der von 1740 bis 1815 lebte.

Damals war das Reisen noch viel abenteuerlicher als heute. Flugzeuge und Autos gab es noch nicht und die Menschen reisten, wenn sie sich es denn leisten konnten, mit Postkutschen. Die Entwicklung der Eisenbahnen steckte noch in den „Kinderschuhen“ und so war es wohl wirklich abenteuerlich, sich auf die sprichwörtliche Reise zu machen.

Unser Funker Freund, Willi Bienemann, DL3WB, Mitglied im OV Emmerich L04, hatte sich ein ganz besonderes Reiseziel ausgesucht.

Mount Athos

Der Berg Athos („Heiliger Berg“) ist eine orthodoxe Mönchsrepublik mit autonomem Status unter griechischer Souveränität in Griechenland.

Der Athos befindet sich auf der Halbinsel Chalkidikí in der Region Zentralmakedonien.

Eigentlich wollte sich Willi schon 2019 auf den Weg nach Athos machen. Aus gesundheitlichen Gründen wurde das Ganze dann um ein Jahr verschoben. Willi hatte über Kurzwelle Funkkontakt zu dem damaligen Mönch mit Funker Lizenz und es entwickelte sich eine Freundschaft und der Wunsch seinen Gesprächspartner einmal persönlich kennen zu lernen. Leider verstarb Mönch Apollo im Jahre 2019.

Willi hatte in der Vergangenheit über befreundete Amateurfunker in der Gegend, Kontakt zu weiteren Mönchen. Darunter Mönch lakovos (Rufzeichen: SV2RSG/A). Und der Wunsch von Willi, den Berg Athos und seine Bewohner persönlich kennen zu lernen, war ungebrochen.

Im September 2020 war es dann endlich soweit.

Aus den Erzählungen von Willi weiß ich, dass es unzählige behördliche Auflagen gab (Stichwort: Visa) um überhaupt nach Athos reisen zu dürfen. Der beste Freund von Willi, der in Veria lebt, ebenfalls in der Region Zentralmakedonien, erwartete ihn schon. Und nach drei Stunden Autofahrt erreichten beide dann den Hafen von Ouranoupolis.

(Ouranoupoli ist ein griechisches Dorf auf der Halbinsel Chalkidiki an der Grenze zur Mönchsrepublik Athos.)

Von da aus ging es dann nur via Boot weiter, danach noch eine Busfahrt und nach einer gefühlten „Ewigkeit“ betrat Willi endlich das Kloster auf Athos. Ein unbeschreiblicher Augenblick, so Willi, und jede Anstrengung war es mehr als wert.

Bilder sagen mehr als tausend Worte. Wenn Ihr wollt, begebt Euch auf eine bildhafte Reise nach Athos.

Und damit schließe ich meinen Bericht über den Bericht von Willi. Vielen Dank Willi für Deine Erzählungen und die unzähligen Bilder. Einige davon findest Du hier im Lokalkompass wieder.

In diesem Sinne, bleibt gesund und wie immer, neugierig

P.S. Skiten sind Mönchssiedlungen im Gebiet eines Klosters

