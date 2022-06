In Emmerich lohnt sich der Blick nach oben. Wimpelketten in den Stadtfarben rot und weiß schmücken von der Mennonitenstraße bis zum Geistmarkt den gesamten Emmericher Innenstadtbereich.

Gemeinsam mit den kürzlich angebrachten Blumenampeln wird die Innenstadt somit bunter, einladender und abwechslungsreicher. Die Aktion wurde in enger Kooperation zwischen dem Citymanagement, der Emmericher Stadtverwaltung und der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-GmbH Emmerich am Rhein (WFG) vorangetrieben. Die Mitarbeiter der Feuerwehr standen tatkräftig für die Umsetzung bereit und brachten die mehr als 30 Wimpelketten an.

Die Installation der Wimpelketten soll, neben der Attraktivitätssteigerung, auch dazu beitragen, den Innenstadtraum als zusammenhängenden Raum wahrnehmbar zu machen. Die Farben rot und weiß seien darüber hinaus identitätsstiftend, so Lena Börsting und Luca Henke vom Citymanagement. „Die Emmericher Innenstadt ist groß – und wird gerade von Ortsunkundigen in seiner Gänze oft gar nicht wahrgenommen. Unter dem Oberthema „lesbare Innenstadt“ gehen wir die Themen Orientierung und Verbindungen ganz gezielt an“, so Börsting. In Kürze seien weitere Maßnahmen zu erwarten, die auf dieses Ziel einzahlen. Durch verschiedene Fußspuren und Piktogramme sollen die Menschen von der Promenade aus besser auf die weiteren Innenstadtlagen aufmerksam gemacht werden.

Neben diesen Sofortmaßnahmen seien zudem weitere Projekte in Planung. „Hier in Emmerich arbeiten vielfältige Akteure an der Attraktivitätsoffensive Innenstadt mit. Wir als Citymanagement unterstützen gerne und freuen uns, die Innenstadt Stück für Stück gemeinsam weiterzuentwickeln“ äußert sich Henke.