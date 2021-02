Im Kreuzungsbereich Bergstraße/Vilvoorder Straße ist es notwendig, die Abdeckung eines Kanalschachtes zu erneuern.

Dazu wird die ohnehin wegen Baumfällarbeiten auf Gevelsberger Stadtgebiet bestehende Sperrung der Bergstraße am 17. Februar in Richtung Voerde bis zum Kreuzungsbereich vorgezogen. Da wegen der Lage der Schachtabdeckung der Einmündungsbereich halbseitig gesperrt werden muss, erfolgt die Ein- und Ausfahrt in beziehungsweise aus der Vilvoorder Straße unter Regelung einer mobilen Lichtsignalanlage. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, im Baustellenbereich besonders aufmerksam zu fahren.