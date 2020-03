Der Lions-Club Cosmas et Damian bietet ab sofort umfassende Hilfe für Hilfsbedürftige und sucht noch weitere Helfer.



Nicht alle haben Familie oder leben in funktionierenden Nachbarschaften. An sie richtet sich das breite Angebot der Nachbarschaft "Kettwig 4000". Dabei steht die 4000 für die Rufnummer, unter der die Zentrale von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr zu erreichen ist. Schon jetzt stehen fast 20 Helfer bereit, um Einkäufe zu erledigen, Rezepte und Medikamente zu transportieren, Ämterangelegenheiten per Internet zu erledigen, Haustiere zu versorgen sowie einzelne Haushalts- und Heimwerkereinsätze zu tätigen.

Umfassende Belehrung über Hygienemaßnahmen

Alle Helfer sind registriert und mit einem Ausweis ausgestattet. Sie erhalten eine umfassende Belehrung über Hygienemaßnahmen, denn der Eigenschutz und der Schutz der Empfänger sollen sichergestellt sein. Eine besondere Gruppe steht für die Erledigung von Bankgeschäften und -Korrespondenz zur Verfügung.

Ergänzung zur direkten Hilfe

Das Angebot versteht sich als Ergänzung zur direkten Hilfe zwischen Nachbarn und durch Familienangehörige. In den kommenden Tagen stellt der Lions-Club auf einer Homepage Infomaterial zur Verfügung.

Jeder Helfer ist willkommen

„Davon ausgehend, dass die Lage noch dramatischer wird, ist jeder Helfer willkommen. Es wird für alle Hilfswilligen eine Einsatzmöglichkeit entsprechend ihrer Fähigkeiten geben", sagt Peter Fütterer, der für den Lions-Club die Koordination übernommen hat.

"Sollte sich zum Beispiel die Versorgungslage bei Mundschutz nicht sehr kurzfristig verbessern, denken wir auch darüber nach, wiederverwendbaren Stoff-Mundschutz in Heimarbeit nähen zu lassen. Jetzt kommt die Zeit, in der wir alle besonnen vorgehen und den Schwächsten helfen müssen!“.