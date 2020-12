Am zweiten Weihnachtstag haben bislang unbekannte Täter am Nockwinkel in Überruhr fünf geparkte Autos aufgebrochen. Nachdem Seitenscheiben eingeschlagen und Türen geöffnet wurden, durchwühlten die Diebe die Fahrzeuge nach Beute. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter Tel. 8290 entgegen.