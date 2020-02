Unter dem Motto Black and White veranstaltet die bekannte Gospelsängerin zusammen mit den The Heisingers am 29.03.2020 um 19:00 Uhr ein Konzert in der St. Georg Kirche in Heisingen. Der Chor freut sich, zum zweiten Mal den Abschluss ihrer Tournee zu gestalten. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten gibt es in der Heisinger Buchhandlung, in der Hirsch-Apotheke (Heisingen), der Buchhandlung Bast (Kupferdreh), der Altstadt-Buchhandlung (Innenstadt) und in der Papeterie Petersen (Rüttenscheid).