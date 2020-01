Die CDU Überruhr lädt am 17. Januar um 19 Uhr wieder zum traditionellen Neujahrsempfang mit Haxenessen ein. Veranstaltungsort ist das Restaurant „Zur schönen Aussicht". Als Festredner ist in diesem Jahr Oberbürgermeister Thomas Kufen zu Gast.

„Wir freuen uns, mit Thomas Kufen den ersten Bürger der Stadt Essen und einen der beliebtesten Oberbürgermeister in Deutschland für unseren Empfang gewonnen zu haben“, so Thomas Ziegler, Vorsitzender der CDU in Überruhr.

„Gerade im Kommunalwahljahr ist das Interesse bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sicherlich groß, mit welcher Agenda und mit welchen Ideen für die Stadt Thomas Kufen ins Wahljahr startet,“ so Ziegler weiter.

Neben dem Hauptredner haben sich bereits weitere Vertreterinnen und Vertreter aus der Kreispartei, der Ratsfraktion sowie den Bezirksvertretungen angekündigt. Außerdem sind wie immer auch führende Persönlichkeiten aus dem Überruhrer Vereinsleben, den Kirchen sowie aus Vereinigungen und Verbänden dabei.

Weitere Höhepunkte der CDU Überruhr 2020 werden der politische Aschermittwoch der CDU-Ruhrhalbinsel am 26. Februar mit Gesundheitsminister Jens Spahn und Oberbürgermeister Thomas Kufen, die Beteiligung an der Essener Aktion „pico-bello-Sauber-Zauber“ am 14. März sowie viele Aktivitäten rund um den Wahlkampf zur Kommunalwahl am 13. September sein.