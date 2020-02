Licht und Schatten beim HTC: A2-Knaben verpassen Titel Toller Erfolg für die Mädchen C des HTC Kupferdreh: Die Kupferdreherinnen haben in Velbert beim letzten Turnier der Vorrundenphase mit zwei weiteren Siegen und einer Niederlage die Bezirksligaendrunde erreicht. Sie landeten zum Abschluss der Vorrunde mit 28 Punkten aus 12 Spielen klar auf Platz eins vor Velbert, ETB und dem HC Essen. Die Endrunde findet am 21. März statt.

Niederlage der HTC-Mädchen im ersten Spiel

Im ersten Spiel gegen Schwarz-Weiß Essen verloren die Mädchen vom Eisenhammer mit 2:4. Es waren Nachlässigkeiten in der Abwehr, die die Gegentreffer verursachten. Zudem fand ein regulärer Treffer des HTC keine Anerkennung. Gegen Velbert ging das Team von Trainer Stefan Märtens mit Wut im Bauch ins Spiel und führte zur Halbzeit bereits vorentscheidend 4:0.

Sieg im zweiten Durchgang

In Durchgang zwei wurde viel experimentiert und gewechselt. Am Ende stand ein verdientes 4:3 für Kupferdreh.

Im letzten Spiel gegen HCE stand es lange Zeit torlos. Beide Torhüterinnen hielten Ihre Mannschaft durch sehr gute Leistungen im Spiel. Erst mit dem Schlusspfiff konnte der HTC durch einen Penalty das Spiel mit 1:0 für sich entscheiden.

A2-Knaben des HTC verfehlen Sprung aufs Siegerpodest

Die A2-Knaben des HTC haben bei der Verbandsliga-Endrunde des Ruhrbezirks den Sprung aufs Treppchen verfehlt. Das Team vom Eisenhammer verpasste in den ersten beiden Spielen gegen Jahn Hiesfeld II (2:3) und den Moerser TV (0:2) nur knapp einen möglichen Punktgewinn. Im Abschlussspiel gegen Etuf Essen II (1:6) fehlten dann gegen Ende Kraft und Konzentration. So langte es am Ende zu Platz vier. Dennoch hielt sich die Enttäuschung in Grenzen, hatten die A2-Knaben doch bereits mit dem Erreichen der Endrunde ihr Saisonziel übertroffen und für eine positive Überraschung gesorgt.

Im Auftaktspiel gegen Hiesfeld hielt der HTC die Partie bis zum Ende offen und geriet erst durch eine unnötige Strafecke auf die Verliererstraße. Beide Essener Treffer erzielte Tim Neumann. Im zweiten Match gegen die auf den Gesamtsieg favorisierten Moerser überzeugte der HTC durch eine sehr starke Torhüter- und Abwehrleistung. Am Ende mussten die Kupferdreher die Überlegenheit des Gegners jedoch neidlos anerkennen.

Im letzten Spiel gegen Etuf geriet der HTC zunächst 0:2 in Rückstand. Nach dem 1:2 durch Jan Objartel keimte noch einmal Hoffnung auf, die der Etuf aber mit dem Treffer zum 3:1 beendete. Danach war der Widerstand gebrochen.