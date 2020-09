Die Fußballfreizeitliga schreibt den 4. Spieltag und die Partie Grün Weiss Heisingen vs Celta de Vigo.



Die Mannschaft von Coach Timo Wystrach wollte von Beginn an ein Zeichen setzen und ging eindrucksvoll nach neun Minuten mit 1:0 in Führung.

Bei fast hochsommerlichen Temperaturen war es Mittelstürmer Pascal Kindt, der mal eben aus 20 Metern abzog und den Ball im oberen linken Eck vom Celta Gehäuse unhaltbar versenkte.

Innerhalb von knapp 10 Minuten drehten die Gäste von Celta de Vigo aber das Spiel auf 1:3 und den Spielverlauf damit auf den Kopf.

Erneut Pascal Kindt verwandelte kurz vor der Halbzeitpause einen Foulelfmeter noch zum 2:3 und machte die Begegnung abermals spannend.

Die Grün Weissen gaben auch in der zweiten Spielhälfte mit ihrem Rumpfteam alles und nach der Einwechselung von Routinier Thomas Wiegand stand die Abwehr wieder solide.

Heisingen blieb durch einige Konter immer wieder brandgefährlich und waren dadurch dem Ausgleich sehr nahe.

Erst in der 70. und 72 Minute machten die Gäste durch zwei weitere Treffer die Entscheidung perfekt und besiegelten die dritte Niederlage der Heimelf.

Mit 3 Punkten rangiert GWH nun auf Platz 10.

Kommende Woche geht es gegen Aggro Bethesda und da sind 3 Punkte auf der Habenseite fest eingeplant, so Coach Wystrach.

Grün Weiss Heisingen spielte heute mit folgender Mannschaft:

Tristan Schönhoff, Kevin Herisch, Josua Klempel, Fabian Vlach, Manuel Kowalzik, Pascal Kindt, Marcel Ehrentraut, Pascal Jennemann, Philipp Schlackmann, Maximilian Voß, Markus Pilgrim, Thomas Wiegand und Ersatztorwart Ralf Schmidt.

