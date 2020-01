Bereits kurze Zeit nach der Einweihung der neuen Kampmannbrücke wurde diese bereits mit Sprayereien beschmiert. Um ein Zeichen gegen den Vandalismus zu setzen, hatte die Bürgerschaft Kupferdreh am vergangenen Sonntag dazu eingeladen, eine Menschenkette zu bilden. Zwar hatten sich nicht genügend Teilnehmer eingefunden, um wie geplant die Menschenkette vom Kupferdreher- bis zum Heisinger Ufer zu bilden, aber das war sicherlich auch dem letzten Wochenende in den Ferien geschuldet. Auch Bezirksbürgermeister Manfred Kuhmichel hat seinen Unmut über die Schmierereien geäußert und das Thema auf die Tagesordnung der nächsten BV-Sitzung am Dienstag, 4. Februar, gesetzt. Fotos: Lukas