Die Bürgerschaft Kupferdreh möchte auch in diesem Jahr wieder die Josef-Götte-Medaille verleihen. Kennen Sie einen Menschen, der sich ehrenamtlich engagiert? Einen Menschen, der sich nicht in den Vordergrund stellt, sondern eher im Verborgenen handelt? Der das Leben auf der Ruhrhalbinsel ein wenig besser macht?

Ehrenamtliches Engagement

Wenn Sie so jemanden kennen, der diese Auszeichnung verdient hat, dann reichen Sie doch Ihren Vorschlag ein! Dabei ist der Bürgerschaft wichtig, dass die Kandidaten einen besonderen Umgang mit ihren Mitmenschen zeigen. Das soziale Engagement sollte in der Umgebung stattfinden und über die sonstige (z.B. berufliche) Tätigkeit hinaus reichen. Besonderes Interesse soll hier den jungen Menschen gelten, die soziales Engagement zeigen.

Jahresempfang der Bürgerschaft Kupferdreh

Eine Jury unter dem Vorsitz von Wolfgang Rüskamp, Vorsitzender der Bürgerschaft, wird aus den eingesandten Vorschlägen den Preisträger ermitteln. Die Verleihungszeremonie findet im Rahmen des Jahresempfangs der Bürgerschaft Kupferdreh statt.

Vorschläge einreichen

Vorschläge können entweder formlos per Post unter der Adresse Bürgerschaft Kupferdreh, Postfach 150134, 45134 Essen verschickt werden, oder per Email an info@buergerschaft-kupferdreh.de

Einsendeschluss ist der 15.Februar.