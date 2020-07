Die Sommerferien starteten für rund 20 Kinder und Jugendliche musikalisch. Im Julius-Leber-Haus in Essen-Kray nahmen sie 5 Tage lang an dem Ferienorchester des Show- und Blasorchester FMK Essen-Kray 1982 e.V. teil.

Unter Einhaltung der Coronaschutzverordnung hatten die angehenden Musiker*innen die Möglichkeit, erste Einblicke in die Musik zu erhalten und die verschiedenen Instrumente eines Orchesters auszuprobieren.

Wer bereits ein Instrument spielen konnte, erarbeitete das Stück „Smoke on the water“. Dabei übernahmen die Kinder und Jugendlichen teilweise selber die Initiative und leiteten sich gegenseitig an. Am Ende der Woche wurde das Stück dann den Eltern aufgeführt, die sichtlich zufrieden mit ihren musikalischen Kindern waren.

Wer noch kein Instrument spielen konnte, wurde durch Spiele und Mit-mach-Lieder an die Musik herangeführt. Dabei ging es nicht nur darum, im Rhythmus zu klatschen und zu stampfen, sondern auch Begriffe der Musik in einem Gitterrätsel zu suchen. Kinder der 1. Klasse wurden dabei von den größeren Kindern und Jugendlichen unterstützt. Beim Abschluss schafften es die Kinder und Jugendlichen sogar, dass die anwesenden Eltern aktiv mitmachten.