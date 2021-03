Was waren wir doch euphorisch,am Anfang, so vor 3 - 4 Jahren, als es hieß: Freisenbruch bekommt ein Neues Einkaufszentrum.

Es sollte die Neue Mitte Freisenbruch werden.

Die Nahversorgung wäre gesichert, für uns ältere und Alte Menschen in Freisenbruch .

Es gab hoffnungsvolle Bürgerversammlungen, quasi stand das Ding ja schon am Sachsenring- Hellweg .Wunderbare Bilder eines tollen Centers glänzten auf der Leinwand bei der letzten Bürgerversammlung .Gross, beige, modern. Heißa da kam Freude auf

Die wurde getrübt, als man direkt schon den Dämpfer bekam: Erst müssen die Arbeiten mit der Verlegung des Eiberger Bach fertiggestellt werden.

Ok..noch ein Jahr mehr- da kommt es auch nicht mehr drauf an..Die Häuser am Hellweg sind schon Jahre leergezogen..es wurde vermessen..Doch, es geschah Nix

Ein Hin- und Her. DOCH im letzten Jahr nahm dann Alles konkretere Formen an..Hoffnung keimte auf..

Es sollte losgehen und 2023 sollte das Ding stehen....

Wenn...ja wenn....

Man bei der Stadt nicht vergessen hätte- hui..Sondierungsmassnahmen zu planen..

Freisenbruch weist an einigen Stellen unterirdische Hohlräume auf, die vom Kohleabbau des Schacht Heintzmann stammen. ZECHE " Eimerweise" war für Freisenbrucher im letzten Jahrhundert ebenfalls eine gute Möglichkeit, die Häuser zu beheizen.Man baute quasi illegal Kohle ab, meist in der Nähe von grösseren Zechen, da dort Kohleflöze zu finden waren.

So ist das Ruhrgebiet und auch Freisenbruch eben löcherig wie ein Schweizer Käse.

Darauf ein grosses Einkaufscenter zu setzen, setzt natürlich eine sorgfältige Planung und Erkundung des Untergrundes vorraus.

Dieser Untergrund muss gegebenenfalls lange verfüllt werden, um eine Stabilität zu gewährleisten.

Bei vielen Neubauten hier, wurde monatelang verfüllt, um überhaupt bauen zu können.

Das weiß man bei der Stadt und ihren zuständigen Behörden aber nicht so wirklich.

Denn anders lässt sich nicht erklären, Sondierungs- und Verfüllungsmaßnahmen schlichtweg vergessen zu haben.

Gut, damit fängt man also im Sommer 2021 an. HURRA..

Nun stand heute in der WAZ das diese Massnahmen bis zum Sommer 2022 dauern sollen.

Wieso man nun auf die Idee kommt, das der Baubeginn im Frühjahr 2022 sein soll, wenn also noch bis Sommer verfüllt wird...

Nanu, müsste es dann nicht 2023 heißen?

Was stimmt denn nun?

Nach unseren Einschätzungen wird das Ding so um 2025 fertig werden, und genau diese Zahlen hatten wir Bürger hier angepeilt...

Nun denn- Durchhalten- das passt zu der jetzigen Politik in Deutschland..

Durchhalten...nur stirbt dann eventuell ein Grossteil der Bevölkerung weg..

Durchhalten...

Wie kotzt mich das Alles nur noch an...

Ich frage mich wo ich lebe...

Ich habe ein Screeshot der WAZ Ausgabe von heute gemacht..Hier sieht man, das etwas mit der Zeitplanung nicht stimmen kann