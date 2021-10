Steele 11 aktiv in Wuppertal

Am Freitag, Samstag und Sonntag, 01.-03.10.2021, starteten Maria Ulrike Lenk, Timo Rotter (beide 2008) und Lukas Linka (2007) auf den NRW Jahrgangsmeisterschaften 2007-2009 weiblich und 2006-2009 männlich in Wuppertal.

Für die drei Aktiven war es die erste Teilnahme bei den NRW Meisterschaften der jüngeren Jahrgänge und wurden von ihren Trainern Ronald Freyenberg und Markus Linka durch das Wochenende begleitet. Beide zeigten sich zufrieden mit den Leistungen ihrer Schwimmer.

Dabei zahlte sich das disziplinierte Training der letzten Wochen, sowie das Trainingslager in den Sommerferien aus.

Alle drei konnten neue persönliche Bestzeiten auf ihren Strecken mit nach Steele bringen.

Lukas Linka (2007) startete über die 800m und die 1500m Freistil, während sich Maria Ulrike Lenk (2008) auf den 200m und den 100m Brust behaupten konnte.

Timo Rotter (2008) stand mit sechs Starts am häufigsten auf den Startblöcken. Er zeigte wie schnell er über die 50m, 100m, 200m, 400m, 800m und die 1500m Freistil geworden ist.

Alle drei sind begeistert nach Steele zurückgekommen und wollen für das nächste Jahr fleißig weiter trainieren, um erneut auf den NRW Jahrgangsmeisterschaften an den Start gehen zu dürfen. SL