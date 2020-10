Anna Isabella Handler aus der Klavierklasse von Prof. Henri Sigfridsson wurde mit dem neuen „Maria-Ladenburg-Förderpreis für Musik“ der bischöflichen Studienförderung Cusanuswerk ausgezeichnet.

Die Jury würdigt damit das herausragende Klavierspiel der Folkwang-Studentin, die den Studiengang Master Professional Performance absolviert. Insgesamt wurden vier Musikerinnen und Musiker mit dem neuen „Maria-Ladenburger-Förderpreis für Musik“ ausgezeichnet.

Mit der Auszeichnung verbunden sind neben einem „Meisterkurs-Stipendium“ in Höhe von 2.000 Euro die Aufzeichnung des Konzerts durch den WDR, die Finanzierung von Studioaufnahmen und die Realisierung eines gemeinsamen CD-Projekts aller vier Preisträgerinnen und Preisträger. Zudem stellt die Deutsche Grammophon einen Sachpreis zur Verfügung.

Das Konzert der Preisträgerinnen und Preisträger stand anlässlich des 30. Jahrestags der Deutschen Einheit unter dem Motto „Einheit in Vielfalt“ und fand im Bonner Beethovenhaus statt. Eine Aufzeichnung ist am 3. November ab 20.04 Uhr auf WDR3 zu hören. Anna Isabella Handler spielt Johannes Brahms’ Variationen über ein Thema von Robert Schumann fis-Moll, op. 9.

Das Konzert steht am Tag nach der Sendung für 30 Tage hier zum Nachhören bereit.

Hintergrund

Der Maria-Ladenburger-Förderpreis für Musik wird nach der Premiere in diesem Jahr künftig alle zwei Jahre an Stipendiatinnen und Stipendiaten der Bischöflichen Studienförderung Cusanuswerk e.V. verliehen. Der Preis geht auf eine Initiative der Familie Friederike und Prof. Dr. Clemens Ladenburger zurück und erinnert an ihre Tochter Maria, die bis zu ihrem gewaltsamen Tod im Jahr 2016 in Freiburg Stipendiatin des Cusanuswerks war.