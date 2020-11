Der Nähkreis der Gemeinde St. Kamillus hat wieder Herzkissen für Frauen genäht, die an Brustkrebs erkrankt sind und denen die Lymphknoten entfernt wurden mussten. Die Herzkissen sollen Schmerzen mildern und den Alltag nach der Operation erleichtern.

Da das gemeinsame Nähen im Pfarrsaal aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht möglich ist, haben die Frauen auf Heimarbeit umgestellt.

Sybille Marcin, Vorsitzende der Förderinitiative Uni-Frauenklinik, hat 20 Herzkissen in Heidhausen abgeholt. Bei etwa 150 Operationen pro Jahr reicht das erst einmal für die nächsten Monate. „Herzlichen Dank im Namen der Patienten für ihr ehrenamtliches Engagement“, sagt Sybille Marcin nach der Übergabe der Herzkissen.

Für das Klinikum Niederberg stellte der Nähkreis 15 Herzkissen her. Der Chefarzt der Frauenheilkunde und Geburtshilfe Dr. Gerd Degoutrie hat sich herzlich bedankt. Elisabeth Krankenhaus und Huyssenstift werden in den kommenden Tagen versorgt.